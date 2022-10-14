Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи

К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи

Топменеджер группы компаний " Путешественник ", Тарас Коляда, рассказал о помощи ВСУ и поздравил с Днем защитников Украины

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

С началом войны наша компания приняла важное решение – всеми силами помогать украинской армии, внутренне перемещенным лицам и пострадавшим в результате боевых действий. Мы понимали, что не можем стоять в стороне. 22 марта запустили проект "AMBULANCE для ВСУ", в рамках которого закупаем катера скорой помощи для Медицинских сил Украины.

Эта инициатива очень важна для нас. Мы считаем время войны украинский аптечный ритейл должен не только заботиться о своих клиентах, но и вносить вклад в победу. "AMBULANCE для ВСУ" - лишь один из тех проектов, который отражает наше стремление помогать. Он стал возможным благодаря поддержке миллионов украинцев, выбирающих наши аптеки и представителей фармакологических компаний, которые согласились поддержать инициативу. Ведь маленькие взносы каждого делают великие дела.

Фото 2 — К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи
Тарас коляда с сотрудницей одной из аптек

В течение 8 месяцев действия проекта "AMBULANCE для ВСУ" мы смогли обеспечить военные подразделения 20-ю каретами скорой помощи на сумму более 15 200 000 грн. Эти машины уже помогают эвакуировать наших военных и гражданских из-под обстрелов в зонах боевых действий. Однако понимаем, что «скорые» в постоянном дефиците, поскольку ежедневно находятся под обстрелами вражеской артиллерии.

Поэтому мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы помогать спасать жизнь украинским военным. Мы обращаемся ко всем в Украине и за границей с просьбой присоединиться к этой инициативе.

В октябре коллектив аптек получил благодарность за проект "AMBULANCE для ВСУ" и помощь военным медикам, а владелец компании Александр Федечко был отмечен именной наградой от и.о. командующего Медицинскими силами ВСУ.

Фото 3 — К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи
Именная награда владельцу медицинской сети "Подорожник" Александру Федечко от Медицинских сил ВСУ

В свою очередь, я от своего имени и всего коллектива аптек « Путешественник», «Аптека "БАМ"», «Ощад Аптека» хотим поблагодарить всех защитников и защитниц Украины, всех медиков и фармацевтов, которые присоединились к Медицинским силам. Благодаря вам мы имеем возможность жить, работать, предоставлять новые рабочие места украинцам. Благодарим вас за вашу работу!

Фото 4 — К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи
Благодарность коллективам аптек от командующего Медицинскими силами ВСУ

Хотим заверить, что мы будем продолжать создавать надежный тыл для наших военных пока. Мы и дальше будем доставлять лекарства тем, кому они нужны, открывать новые аптеки там, где будет нужно. И обязательно вернемся в каждый пока оккупированный городок. Там где аптека, там жизнь!