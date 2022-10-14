К празднику Защитников и защитниц Украины аптека "Подорожник" передала ВСУ уже 20-ю машину скорой помощи

Топменеджер группы компаний " Путешественник ", Тарас Коляда, рассказал о помощи ВСУ и поздравил с Днем защитников Украины

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С началом войны наша компания приняла важное решение – всеми силами помогать украинской армии, внутренне перемещенным лицам и пострадавшим в результате боевых действий. Мы понимали, что не можем стоять в стороне. 22 марта запустили проект "AMBULANCE для ВСУ", в рамках которого закупаем катера скорой помощи для Медицинских сил Украины.

Эта инициатива очень важна для нас. Мы считаем время войны украинский аптечный ритейл должен не только заботиться о своих клиентах, но и вносить вклад в победу. "AMBULANCE для ВСУ" - лишь один из тех проектов, который отражает наше стремление помогать. Он стал возможным благодаря поддержке миллионов украинцев, выбирающих наши аптеки и представителей фармакологических компаний, которые согласились поддержать инициативу. Ведь маленькие взносы каждого делают великие дела.

Тарас коляда с сотрудницей одной из аптек

В течение 8 месяцев действия проекта "AMBULANCE для ВСУ" мы смогли обеспечить военные подразделения 20-ю каретами скорой помощи на сумму более 15 200 000 грн. Эти машины уже помогают эвакуировать наших военных и гражданских из-под обстрелов в зонах боевых действий. Однако понимаем, что «скорые» в постоянном дефиците, поскольку ежедневно находятся под обстрелами вражеской артиллерии.

Поэтому мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы помогать спасать жизнь украинским военным. Мы обращаемся ко всем в Украине и за границей с просьбой присоединиться к этой инициативе.

В октябре коллектив аптек получил благодарность за проект "AMBULANCE для ВСУ" и помощь военным медикам, а владелец компании Александр Федечко был отмечен именной наградой от и.о. командующего Медицинскими силами ВСУ.

Именная награда владельцу медицинской сети "Подорожник" Александру Федечко от Медицинских сил ВСУ

В свою очередь, я от своего имени и всего коллектива аптек « Путешественник», «Аптека "БАМ"», «Ощад Аптека» хотим поблагодарить всех защитников и защитниц Украины, всех медиков и фармацевтов, которые присоединились к Медицинским силам. Благодаря вам мы имеем возможность жить, работать, предоставлять новые рабочие места украинцам. Благодарим вас за вашу работу!

Благодарность коллективам аптек от командующего Медицинскими силами ВСУ

Хотим заверить, что мы будем продолжать создавать надежный тыл для наших военных пока. Мы и дальше будем доставлять лекарства тем, кому они нужны, открывать новые аптеки там, где будет нужно. И обязательно вернемся в каждый пока оккупированный городок. Там где аптека, там жизнь!