До свята Захисників та захисниць України аптека "Подорожник" передала ЗСУ вже 20-ту машину швидкої допомоги

Топменеджер групи компаній "Подорожник", Тарас Коляда, розповів про допомогу ЗСУ та привітав з Днем захисників України

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З початком війни наша компанія ухвалила важливе рішення – усіма силами допомагати українській армії, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав внаслідок бойових дій. Ми розуміли, що не можемо стояти осторонь. Тож 22 березня запустили проєкт "AMBULANCE для ЗСУ", у межах якого закуповуємо катери швидкої допомоги для Медичних сил України.

Ця ініціатива є дуже важливою для нас. Ми вважаємо час війни український аптечний рітейл повинен не тільки дбати про своїх клієнтів, а й робити внесок у перемогу. "AMBULANCE для ЗСУ" — лише один із тих проєктів, який відображає наше прагнення допомагати. Він став можливим завдяки підтримці мільйонів українців, які обирають наші аптеки та представників фармакологічних компаній, які зголосились підтримати ініціативу. Адже маленькі внески кожного роблять великі справи.

Тарас коляда із співробітницею однієї з аптек

Протягом 8 місяців дії проєкту "AMBULANCE для ЗСУ" ми змогли забезпечити військові підрозділи 20-ма каретами швидкої допомоги на суму понад 15 200 000 грн. Ці автівки вже допомагають евакуйовувати наших військових та цивільних з-під обстрілів у зонах бойових дій. Проте, розуміємо, що «швидкі» у постійному дефіциті, оскільки щодня перебувають під обстрілами ворожої артилерії.

Тож ми продовжуватимемо й надалі робити усе від нас залежне, щоб допомагати рятувати життя українським військовим. Ми звертаємося до всіх в Україні та за кордоном з проханням долучитися до цієї ініціативи.

У жовтні колектив аптек отримав подяку за започатковування й продовження проєкту "AMBULANCE для ЗСУ" та допомогу військовим медикам та медикиням, а власника компанії, Олександра Федечко, було відзначено іменною нагородою від в.о. командувача Медичних сил ЗСУ.

Іменна нагорода власнику медичної мережі "Подорожник" Олександру Федечку від Медичних сил ЗСУ

Своєю чергою, я від свого імені та всього колективу аптек «Подорожник», «Аптека "БАМ"», «Ощад Аптека» хочемо подякувати усім захисниками та захисницям України, всім медикам та фармацевтам, які долучились до Медичних сил. Завдяки вам ми маємо можливість жити, працювати, надавати нові робочі місця українцям. Уклінно дякуємо за вашу роботу!

Подяка колективам аптек від командувача Медичними силами ЗСУ

Хочемо запевнити, що ми продовжуватимемо створювати надійний тил для наших військових допоки. Ми й надалі будемо доставляти ліки тим, кому вони потрібні, відкриватимемо нові аптеки там, де буде потрібно. І обов’язково повернемося у кожне поки що окуповане містечко. Бо там де аптека, там життя!