Как отправить адресную посылку на деоккупированные территории

Для отправки адресной посылки родным на недавно освободившиеся территории украинцы могут обращаться в волонтерскую организацию.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Город или село, где живут ваши родные, освободили от захватчиков. Как помочь близким людям, которые в таких условиях часто нуждаются в самом необходимом: продуктах питания, лекарствах, предметах гигиены? Ведь из-за временного отсутствия стабильной логистики люди не всегда могут добраться до города, чтобы приобрести необходимые вещи. Один из действенных вариантов - обратиться в волонтерскую организацию, которая сформирует гуманитарную помощь для ваших родных или передаст собранную вами посылку непосредственно из рук в руки", - отметили в Минреинтеграции.

Там отмечают, что для передачи адресной гуманитарной помощи на освобожденные территории рекомендуется позвонить в волонтерский центр Help people по телефону: (068) 501-69-66.

Далее необходимо собрать посылку и предоставить все необходимые данные о человеке, которому будет отправлена помощь.

Отмечается, что региональные координаторы смогут отправить грузы только при условии, что сформируется определенное количество заявок для конкретного места назначения или попутно будет следовать масштабный гуманитарный груз. Передача посылки возможна также при организации из мест эвакуации.

Оставить заявку на отправку адресной гумпомощи можно и через круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам Минреинтеграции по номерам: 1548 и (096) 078-84-33. Такая заявка будет передана волонтерам.

"Внимание! Эта услуга абсолютно бесплатна. Если от вас кто-то требует деньги, позвоните нам по указанным в инфографике номерам телефонов", - подчеркнули в Минреинтеграции.

Отметим, что "Новая почта" уже возобновила доставку посылок в Изюм Харьковской области.

Кроме того, возобновили работу отделения и в другом освобожденном от российской оккупации городе Харьковской области – Балаклее.