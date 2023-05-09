Как поймать барыгу – организаторы акции подготовили видео-гайд

Фиксировать наркодилеров на видео и сотрудничать с полицией – организаторы акции “Поймай барыгу” сделали для участников видео-инструкцию. В коротком ролике пошагово объясняют, что нужно сделать, чтобы закладчик или торговец действительно получил наказание.

Вознаграждения участникам уже начали выплачивать. Чтобы получить деньги на карту, участник должен получить в полиции письменное подтверждение того, что открыто уголовное производство. Все доказательства, фото и видео, а также необходимые документы нужно отправить организаторам.

Акция "Поймай барыгу" стартовала первого мая в трех городах Украины – Харькове, Киеве и Одессе. Меценат Егор Левченко предлагает всем поучаствовать в борьбе с наркоторговлей. За каждого дилера, закладчика и нарколабораторию он уже начал перечислять деньги.

Все подробности организаторы акции рассказали на сайте. Там установлен специальный счетчик – сколько уже поймано барыг и сколько денег выплатили участникам, можно отслеживать онлайн.