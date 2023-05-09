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Суспільство
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Як спіймати баригу – організатори акції оприлюднили відео-гайд.

Як спіймати баригу – організатори акції оприлюднили відео-гайд.

Знімати наркодилерів на відео та співпрацювати з поліцією – організатори акції “Спіймай баригу” зробили для учасників відео-гайд.  В короткому ролику покроково пояснюють, що треба зробити, щоби  закладник або торгівець дійсно отримав покарання.

Грошові винагороди вже почали виплачувати. Щоби отримати гроші на картку, учасник має отримати в поліції витяг про відкриття кримінального провадження. Всі докази, фото та відео, необхідні документи потрібно відправити організаторам.

Акція "Спіймай баригу" стартувала першого травня в трьох містах України – Харкові, Києві та Одесі. Меценат Єгор Левченко пропонує кожному взяти участь в боротьбі за наркоторгівлею. За кожного дилера, закладника та нарколабораторію він вже почав виплачувати гроші.

Всі подробиці організатори акції розповіли на сайті. Там також встановлено лічильник – скільки вже спіймали бариг та виплатили грошей учасникам, можна слідкувати онлайн.