Как сыр в масле. Почему Европа часто сохраняет тепличные условия для украинских беженцев и в каких странах пересматривают льготы

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения Украину покинуло более 7 млн граждан, искавших временное убежище среди европейских государств. Последние, понимая остроту ситуации, не только приняли украинцев, но и ввели ряд программ их поддержки. Впрочем, война продолжается почти год, поэтому некоторые европейские страны начали менять правила пребывания беженцев на своей территории.

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Впрочем, об ухудшении условий для переселенцев из Украины говорить пока не приходится. Поскольку европейцы получают от наших мигрантов множество выгод. Как актуальных, так и потенциальных.

"В Европе катастрофическая ситуация с рождаемостью, население там стареет. И уехавшие туда украинцы вызывают у европейских государств интерес. Почти 90% – это женщины и дети. В зависимости от страны, речь идет о миграции 24-48% молодежи до 18 лет, если брать из общего количества наших беженцев", – утверждает в комментарии delo.ua глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Делают все, чтобы домой уже не хотелось

Как раз в молодых переселенцах и заинтересованы еврейские соседние государства, чтобы те получили на месте образование и в конце концов становились там квалифицированными кадрами, попав на местный рынок рабочей силы.



К тому же после завершения войны экономическая ситуация в Украине еще долго будет оставаться крайне сложной. Поэтому очень многие украинцы – в результате открытия границ – начнут массово выезжать на заработки в страны Европы. Эти страны, по мнению Воскобойника, сейчас делают все, чтобы задержать у себя женщин и детей, благодаря чему воссоединение семей произойдет не в Украине, а именно там, на территории Евросоюза.

На данный момент обращает внимание и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Уехало около 7,6 млн украинцев. Это значит, что еще по меньшей мере 3,5 млн мужчин могут уехать в будущем на ПМЖ к своим женщинам и детям. Если, конечно, Украина не создаст благоприятных условий, чтобы ее граждане-переселенцы, наоборот, возвращались", – говорит Пендзин.

Другими словами, до войны население Украины реально составляло 37 млн, а уехало около 20%. Но никто, заключает Воскобойник, не заинтересован, чтобы вытолкать наших беженцев обратно.

Впрочем, некоторые ограничения все равно существуют. И касаются они в основном тех, кто планирует и дальше жить за границей за счет принимающей стороны. "Почти 70% выехавших за границу взрослых имеют высшее образование. Но все равно остается доля мигрантов, которые не желают работать или не могут найти работу по своей специальности. Именно для них и устанавливаются некоторые ограничения", – обращает внимание Василий Воскобойник.



Польша принимает с распростертыми объятиями

Среди 1,2 млн украинцев, получивших в Польше местный номер социального страхования, почти 600 тыс. наших граждан уже вышли на работу. Каждая семья, выехавшая в Польшу, имеет право претендовать на те же соцвыплаты, которые получают и поляки. Например, речь идет о программе "500+", по условиям которой ребенок получает пособие в 500 злотых в месяц (4,2 тыс. грн). В общей сложности в Польшу выехало 1,5 млн беженцев.

Однако если раньше удостоверение на временное проживание наши соседи выдавали на три года, то теперь – на полтора. Более того, для легального пребывания в Польше переселенцы вынуждены иметь не только е-свидетельство, но и оформить польский идентификационный код (PESEL). И это нужно сделать через месяц, а не за три, как было в 2022 году.

Что касается проживания, то украинцы в местах коллективного размещения будут покрывать часть расходов самостоятельно. В таких местах беженцы, если они не принадлежат к наименее защищенным социальным группам, смогут проживать бесплатно только 120 дней с момента приезда в Польшу. Затем нужно будет платить половину стоимости, а с мая – 75%. Но есть предел: размер таких платежей должен составлять не более 60 злотых в сутки (500 грн).

Еще одно решение польских властей касается замораживания социальных выплат, если наши вынужденные мигранты временно выезжают из Польши, и вообще – лишение таких выплат, если срок выезда превышает месяц.

Германия дает максимум возможностей для ассимиляции

Германия также делает все для поощрения украинских беженцев. Например, с января 2023 года для них увеличен объем пособий. Если раньше одиноким взрослым государство ежемесячно выплачивало 450 евро (17,7 тыс. грн), то сейчас – 500 евро (19,7 тыс. грн). Для детей выплаты предусматриваются тоже, но несколько меньше.

"В Германии никто ничего не отменяет. Там сохраняются выплаты для детей и даже для людей трудоспособного возраста. Кроме того, местная служба занятости в Германии предлагает курсы по социализации, повышению квалификации, бесплатные курсы по изучению немецкого языка", – говорит Василий Воскобойник.

Интересный факт: почти 3 тыс. украинских учителей нашли работу в Германии, поскольку они были преподавателями немецкого языка. И если к середине лета 2022 года на учет в немецкой службе занятости стали почти 350 тыс. украинцев, то уже с октября каждый десятый уже нашел себе там работу.

Чехия не отказывает, но особенно не помогает

Чехия входит в ТОП-3 стран, приютивших наибольшее количество украинских беженцев. Польша приняла более 1,5 млн наших сограждан, Германия – более 1 млн и Чехия почти 470 тыс. Но если в Германии 82 млн населения, а в Польше – почти 38 млн, то в Чехии – 11-12 млн. Таким образом, наибольшая доля украинцев находится именно в Чехии – это 4% всего населения.

По идее, именно поэтому чешские чиновники запланировали в 2023 году несколько сократить размер помощи украинским беженцам с 5 тыс. крон (8,26 тыс. грн) до 4,89 тыс. крон (8 тыс. грн) в месяц. Более того, эту помощь в Чехии намерены привязать к доходам мигранта. Если он зарабатывает сумму, превышающую объем помощи, чешские власти поддержку ему не будут оказывать.

Но это решение не касается менее социально защищенных мигрантов, которым выплаты даже увеличат. Дети ежемесячно будут получать 5,24 тыс. крон (8,65 тыс. грн), а взрослые – 7,28 тыс. крон (12 тыс. грн).

Украине самой придется привлекать мигрантов

По состоянию на сегодняшний день, как утверждали иностранные инвесторы и чиновники на встрече в Давосе, на восстановление Украины необходимо $700-750 млрд. Следовательно, возникает вопрос, как эти средства эффективно распределить и потратить в условиях такого большого оттока трудоспособных граждан.

"Мы потеряли потенциальные рабочие руки, которые могли бы освоить те теоретические миллиарды, необходимые в качестве инвестиций. В лучшие времена мы могли "переварить" $3 млрд. Если людей стало еще меньше, о каких проектах на десятки и сотни миллиардов долларов можно говорить?" – риторически спрашивает Пендзин.

Очевидно, что речь идет прежде всего о потенциальном восстановлении городов. Пле даже до войны в Украине не хватало строителей. Поэтому есть вероятность, что мы будем вынуждены привлекать мигрантов из других стран. И в этом вопросе мы станем конкурентами в Европе.

"К примеру, придется приглашать рабочих из Узбекистана. Но Германия уже открывает курсы немецкого в Узбекистане. Кстати, узбеки также работают в Израиле за хорошие деньги благодаря соглашению между странами", – приводит пример Воскобойник.

Но вопрос еще в том, что именно Украина будет способна предложить иностранным рабочим, чтобы переманить их к себе. Это должны быть не только заранее европейского уровня, но и достойные условия труда, социальные гарантии. С этой точки зрения, составлять конкуренцию развитым европейским государствам будет непросто. Особенно в условиях, когда Евросоюз во время войны забирает к себе квалифицированную рабочую силу из Украины.