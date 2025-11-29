Между волонтерством и контролем: почему вокруг "Детства без войны" возникла дискуссия

Журналисты “Слідства.Інфо” провели расследование касательно благотворительной программы "Детство без войны", которая предусматривала эвакуацию более 3000 человек, в том числе детей-сирот, лишенных родительской опеки, и их опекунов из Днепропетровской области в Турцию. Delo.ua посетило презентацию сюжета и рассказывает о событиях, происходящих вокруг ситуации с эвакуированными детьми.

В начале полномасштабной войны в 2022 году организацией эвакуации занималась команда бизнесмена Руслана Шостака, совладельца сетей VARUS и EVA. Проект "Детство без войны" активно освещали в медиа и соцсетях. Посольством программы стала певица Оля Полякова.

Визит омбудсмена и возвращение детей

В 2024 году гостиницы, где проживали украинские дети и воспитанники интернатных заведений, посетил офис украинского омбудсмена во время мониторингового визита. В конце того же года после почти трех лет пребывания за границей всех детей вернули в Украину, а сам проект фактически завершил работу.

Согласно отчету мониторинга, полученному “Слідством.Інфо”, во время пребывания детей в Турции были выявлены вероятные нарушения прав детей, в том числе факты психологического и физического воздействия. Эти утверждения проверяют правоохранительные органы.

Журналисты также сообщили, что две несовершеннолетние девушки вернулись в Украину беременными. При этом в комментариях для расследования они отметили, что имели добровольные отношения с местными парнями. Обстоятельства этих отношений, равно как и возможные правонарушения в отношении других детей, изучают уполномоченные органы.

Отдельно журналисты “Слідства.Інфо” заявили, что фонд, созданный уже после эвакуации детей, узнав о подготовке сюжета, прислал им файл с внутренним документом - антикризисным коммуникационным планом. В издании предполагают, что файл был отправлен случайно. Фонд подтвердил его существование, объяснив, что документ был частью коммуникационной стратегии в ответ на, как они считают, "предвзятую информационную кампанию".

Фильм-расследование представили 28 ноября в киевском кинотеатре "Октябрь".

Позиция благотворительного фонда

В фонде заранее опубликовали официальную позицию по материалам “Слідства.Інфо”. Там заявляют, что проект изначально был открыт к взаимодействию с медиа, а его главной целью было обеспечить безопасность детей в первые первые дни полномасштабного вторжения. По информации фонда, в марте 2022 года по просьбе государственных органов Шостак договорился с турецкой стороной о возможности размещения детей, и в целом проект стал крупнейшей централизованной эвакуацией несовершеннолетних за время войны.

Фонд отмечает, что в течение трех лет обеспечивал проживание, обучение, уход и реабилитацию детей в Турции без использования государственных средств, а общая поддержка партнеров превысила 10 млн евро. В фонде также заявляют, что основатель предоставил журналистам полные ответы, но почувствовал "предвзятый подход". Они предполагают, что журналисты могли получать искривленные данные, а обнародованный госорганами отчет стал частью информационной кампании. Именно это, по словам фонда, и повлекло за собой создание антикризисного плана.

В фонде заявили о готовности обнародовать полную запись разговора с журналистами в случае необходимости.

Как происходила эвакуация

В начале вторжения России в 2022 году Руслан Шостак инициировал проект "Детство без войны". По программе дети из прифронтовых регионов вместе с опекунами могли выехать в Турцию и находиться там в безопасных условиях.

Правительство Украины создало Координационный штаб по защите прав ребенка в марте 2022 года, однако ряд проектов поддержки детей реализовали частные инициативы. "Детство без войны" стало крупнейшей из таких инициатив и поставило своей целью спасти более 3000 детей вместе с воспитателями.

Программа охватывала:

детей-сирот;

детей, лишенных родительской опеки;

детей в сложных жизненных обстоятельствах;

их опекунов и воспитателей.

По словам Шостака, дети находились в Турции под наблюдением Посольства Украины и при поддержке турецкого правительства. Они имели статус международной защиты, страховки и возможность получать медицинскую помощь посредством сотрудничества фонда с Минздравом Турции.

Проект реализовали совместно с Минсоцполитики Украины и Турции, украинским посольством, Днепропетровской ОГА, местными общинами, фондом "КОЛО" и румынским фондом Asociatia Blondie. Также работало около 100 волонтеров. Детям обеспечивали дистанционное обучение, спортивные секции, культурные мероприятия и поездки.

Правовая ответственность

Delo.ua получило юридическую оценку от VB Partners, чтобы разобраться, кто именно несет ответственность за воспитание и безопасность эвакуированных детей. Партнер VB Partners Денис Шкаровский подчеркнул, что согласно законодательству благотворительные фонды выполняют функции гуманитарной и ресурсной поддержки и не несут ответственности за воспитание, медицинское сопровождение или быт детей. Согласно ст. 52 Конституции и ст. 245-246 Семейного кодекса Украины, ответственность за эти вопросы возлагается именно на государство и органы опеки.

Вместо выводов

После просмотра сюжета редакция обратилась к представителям фонда за комментарием касательно ситуации с детьми. Ниже приводим ответ, который получили: