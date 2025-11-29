- Категория
Между волонтерством и контролем: почему вокруг "Детства без войны" возникла дискуссия
Журналисты “Слідства.Інфо” провели расследование касательно благотворительной программы "Детство без войны", которая предусматривала эвакуацию более 3000 человек, в том числе детей-сирот, лишенных родительской опеки, и их опекунов из Днепропетровской области в Турцию. Delo.ua посетило презентацию сюжета и рассказывает о событиях, происходящих вокруг ситуации с эвакуированными детьми.
В начале полномасштабной войны в 2022 году организацией эвакуации занималась команда бизнесмена Руслана Шостака, совладельца сетей VARUS и EVA. Проект "Детство без войны" активно освещали в медиа и соцсетях. Посольством программы стала певица Оля Полякова.
Визит омбудсмена и возвращение детей
В 2024 году гостиницы, где проживали украинские дети и воспитанники интернатных заведений, посетил офис украинского омбудсмена во время мониторингового визита. В конце того же года после почти трех лет пребывания за границей всех детей вернули в Украину, а сам проект фактически завершил работу.
Согласно отчету мониторинга, полученному “Слідством.Інфо”, во время пребывания детей в Турции были выявлены вероятные нарушения прав детей, в том числе факты психологического и физического воздействия. Эти утверждения проверяют правоохранительные органы.
Журналисты также сообщили, что две несовершеннолетние девушки вернулись в Украину беременными. При этом в комментариях для расследования они отметили, что имели добровольные отношения с местными парнями. Обстоятельства этих отношений, равно как и возможные правонарушения в отношении других детей, изучают уполномоченные органы.
Отдельно журналисты “Слідства.Інфо” заявили, что фонд, созданный уже после эвакуации детей, узнав о подготовке сюжета, прислал им файл с внутренним документом - антикризисным коммуникационным планом. В издании предполагают, что файл был отправлен случайно. Фонд подтвердил его существование, объяснив, что документ был частью коммуникационной стратегии в ответ на, как они считают, "предвзятую информационную кампанию".
Фильм-расследование представили 28 ноября в киевском кинотеатре "Октябрь".
Позиция благотворительного фонда
В фонде заранее опубликовали официальную позицию по материалам “Слідства.Інфо”. Там заявляют, что проект изначально был открыт к взаимодействию с медиа, а его главной целью было обеспечить безопасность детей в первые первые дни полномасштабного вторжения. По информации фонда, в марте 2022 года по просьбе государственных органов Шостак договорился с турецкой стороной о возможности размещения детей, и в целом проект стал крупнейшей централизованной эвакуацией несовершеннолетних за время войны.
Фонд отмечает, что в течение трех лет обеспечивал проживание, обучение, уход и реабилитацию детей в Турции без использования государственных средств, а общая поддержка партнеров превысила 10 млн евро. В фонде также заявляют, что основатель предоставил журналистам полные ответы, но почувствовал "предвзятый подход". Они предполагают, что журналисты могли получать искривленные данные, а обнародованный госорганами отчет стал частью информационной кампании. Именно это, по словам фонда, и повлекло за собой создание антикризисного плана.
В фонде заявили о готовности обнародовать полную запись разговора с журналистами в случае необходимости.
Как происходила эвакуация
В начале вторжения России в 2022 году Руслан Шостак инициировал проект "Детство без войны". По программе дети из прифронтовых регионов вместе с опекунами могли выехать в Турцию и находиться там в безопасных условиях.
Правительство Украины создало Координационный штаб по защите прав ребенка в марте 2022 года, однако ряд проектов поддержки детей реализовали частные инициативы. "Детство без войны" стало крупнейшей из таких инициатив и поставило своей целью спасти более 3000 детей вместе с воспитателями.
Программа охватывала:
- детей-сирот;
- детей, лишенных родительской опеки;
- детей в сложных жизненных обстоятельствах;
- их опекунов и воспитателей.
По словам Шостака, дети находились в Турции под наблюдением Посольства Украины и при поддержке турецкого правительства. Они имели статус международной защиты, страховки и возможность получать медицинскую помощь посредством сотрудничества фонда с Минздравом Турции.
Проект реализовали совместно с Минсоцполитики Украины и Турции, украинским посольством, Днепропетровской ОГА, местными общинами, фондом "КОЛО" и румынским фондом Asociatia Blondie. Также работало около 100 волонтеров. Детям обеспечивали дистанционное обучение, спортивные секции, культурные мероприятия и поездки.
Правовая ответственность
Delo.ua получило юридическую оценку от VB Partners, чтобы разобраться, кто именно несет ответственность за воспитание и безопасность эвакуированных детей. Партнер VB Partners Денис Шкаровский подчеркнул, что согласно законодательству благотворительные фонды выполняют функции гуманитарной и ресурсной поддержки и не несут ответственности за воспитание, медицинское сопровождение или быт детей. Согласно ст. 52 Конституции и ст. 245-246 Семейного кодекса Украины, ответственность за эти вопросы возлагается именно на государство и органы опеки.
Вместо выводов
После просмотра сюжета редакция обратилась к представителям фонда за комментарием касательно ситуации с детьми. Ниже приводим ответ, который получили:
Журналисты “Слідства.Інфо” подняли чрезвычайно важную тему, которая десятилетиями оставалась в тени. Речь идет о правах детей. Это критически важная тема для Украины не только во время войны, но и в мирное время.
Фонд убежден, что для достижения целей, которые ставят перед собой государство и эксперты в сфере защиты детей, необходимо изменить систему, которая десятилетиями демонстрирует свою неэффективность. Она создает барьеры для усыновителей. Она делает путь ребенка к семье длинным, коррупционным и непрозрачным. И она сопротивляется любым попыткам изменить правила игры. Это точно не отвечает интересам детей.
Это фундаментальные вызовы, без разрешения которых Украина не сможет стать частью европейской культуры и ценностей.
Ни один институт, ни один государственный орган, ни один благотворительный фонд или общественная организация сегодня не могут утверждать, что справляется с проблемой сиротства. Ведь в Украине – десятки тысяч детей, лишенных семейной заботы.
Мы благодарны журналистам за то, что демонстрируют реальное состояние этой системы. Это необходимо, чтобы общество увидело правду.
Мы хотим прояснить важные моменты эвакуации детей в Турцию, которые в фильме могут быть неочевидными для зрителя:
- Фонд не имел полномочий работать с детьми напрямую, минуя государственных работников.
- Все действия фонда были строго ограничены законодательством Украины.
- Все находившиеся в эвакуации дети-сироты были в сопровождении своих законных опекунов – представителей государства, которые несут за них прямую ответственность по закону.
За 1000 дней эвакуации мы стали свидетелями колоссальных проблем институциональной модели сиротства. Беспрецедентная концентрация детей-сирот в одном месте подсветила все вызовы, с которыми дети из интернатов сталкиваются постоянно – каждый в своем заведении. Поэтому мы решили продолжать заниматься этим вопросом, чтобы каждый ребенок имел шанс на рост в семье. Когда еще в 2023 году мы начали глубоко изучать проблему сиротства и исследовать механизмы, блокирующие усыновление в Украине, мы увидели резкое сопротивление. Нам откровенно говорили: "Не лезьте сюда, это не ваше дело". Сегодня, вопреки желанию детей расти в семье, существует желание отдельных людей "на местах" зарабатывать деньги – через продажу "права на ребенка", сохранение институциональных учреждений и ряд коррупционных схем.
Мы недооценили силу этого сопротивления
Сегодня мы видим координацию анонимных информационных атак против Фонда и лично Руслана Шостака, появление заказных материалов и ботов, распространяющих односторонние интерпретации и выгодные для системы нарративы. Мы не связываем это с журналистикой. Мы связываем это с теми элементами системы, которые не желают перемен. Не хотят прозрачного усыновления. Не хотят терять контроль, ресурсы и заработки.
Мы выбираем сторону детей
Фонд Руслана Шостака всегда стоял и будет стоять на стороне детей. Наша главная задача — чтобы в Украине становилось меньше сирот и как можно больше детей получали шанс на жизнь в любящей семье. Потому мы будем продолжать свое дело.
Мы открыты для всех, кто защищает права детей, и публичных обращений. Если любой ребенок или его законные представители считают, что права ребенка были нарушены во время проекта "Детство без войны", фонд готов оказать необходимую поддержку и содействовать в защите его прав.
Открытость к медиа
Фонд открыт для журналистов и просит СМИ обращаться непосредственно для получения комментариев, документов, уточнений или официальной информации. Мы гарантируем ответ в течение 24 часов после обращения, включая выходные дни.
Адрес Фонда: [email protected] или ежедневно работает телефон +380981233366
Напоследок делимся фактами:
- проект не получал ни копейки от государства;
- 100% детей-сирот - участников проекта "Детство без войны" - вернулись в Украину;
- дети провели 1000 дней в безопасном месте на Средиземном море;
- каждый ребенок получил 12 комплектов одежды на все сезоны;
- дети получали сбалансированное 5-разовое питание, в их тарелках было более 257 тонн свежих фруктов за этот период;
- дети получали необходимую медицинскую помощь;
- все дети со статусом, сопровождающие лица и их родные дети имели медицинское страхование. Это обеспечивало оказание экстренной медицинской помощи;
- за время проекта детям пролечили 950 зубов. Состоялось 1400 страховых и 1150 плановых обращений к врачам;
- дети получили 850 часов дополнительных образовательных занятий и курсов, для них было проведено 170 экскурсий и развлекательных мероприятий.