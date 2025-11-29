Між волонтерством і контролем: чому навколо “Дитинства без війни” виникла дискусія

Журналісти “Слідства.Інфо” провели розслідування щодо благодійної програми “Дитинство без війни”, яка передбачала евакуацію понад 3000 людей, зокрема дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та їхніх опікунів з Дніпропетровської області до Туреччини. Delo.ua відвідало презентацію сюжету та розповідає про події, що відбуваються навколо ситуації з евакуйованими дітьми.

На початку повномасштабної війни, у 2022 році, організацією евакуації займалась команда бізнесмена Руслана Шостака, співвласника мереж VARUS та EVA. Проєкт “Дитинство без війни” активно висвітлювали в медіа та соцмережах. Амбасадоркою програми стала співачка Оля Полякова.

Візит омбудсмена та повернення дітей

У 2024 році готелі, де проживали українські діти та вихованці інтернатних закладів, відвідав Офіс українського омбудсмена під час моніторингового візиту. Наприкінці того ж року, після майже трьох років перебування за кордоном, усіх дітей повернули в Україну, а сам проєкт фактично завершив роботу.

Згідно зі звітом моніторингу, який отримало “Слідство.Інфо”, під час перебування дітей у Туреччині були виявлені ймовірні порушення прав дітей, зокрема факти психологічного та фізичного впливу. Ці твердження перевіряють правоохоронні органи.

Журналісти також повідомили, що дві неповнолітні дівчини повернулися в Україну вагітними. При цьому у коментарях для розслідування вони зазначили, що мали добровільні стосунки з місцевими хлопцями. Обставини цих стосунків, так само як і можливі правопорушення щодо інших дітей, наразі вивчають уповноважені органи.

Окремо журналісти “Слідства.Інфо” заявили, що фонд, який було створено вже після евакуації дітей, дізнавшись про підготовку сюжету, надіслав їм файл із внутрішнім документом — антикризовим комунікаційним планом. У виданні припускають, що файл було надіслано випадково. Фонд підтвердив його існування, пояснивши, що документ був частиною комунікаційної стратегії у відповідь на, як вони вважають, “упереджену інформаційну кампанію”.

Фільм-розслідування представили 28 листопада в київському кінотеатрі “Жовтень”.

Позиція благодійного фонду

У фонді заздалегідь опублікували офіційну позицію щодо матеріалів “Слідство.Інфо”. Там заявляють, що проєкт від початку був відкритий до взаємодії з медіа, а його головною метою було забезпечити безпеку дітей у критичні перші дні повномасштабного вторгнення. За інформацією фонду, у березні 2022 року на прохання державних органів Шостак домовився з турецькою стороною про можливість розміщення дітей, і загалом проєкт став найбільшою централізованою евакуацією неповнолітніх за час війни.

Фонд наголошує, що протягом трьох років забезпечував проживання, навчання, догляд і реабілітацію дітей у Туреччині без використання державних коштів, а загальна підтримка партнерів перевищила 10 млн євро. У фонді також заявляють, що засновник надав журналістам повні відповіді, але відчув “упереджений підхід”. Вони припускають, що журналісти могли отримувати викривлені дані, а оприлюднений держорганами звіт став частиною інформаційної кампанії. Саме це, за словами фонду, й спричинило створення антикризового плану.

У фонді заявили про готовність оприлюднити повний запис розмови з журналістами у разі потреби.

Як відбувалася евакуація

На початку вторгнення Росії у 2022 році Руслан Шостак ініціював проєкт “Дитинство без війни”. За програмою діти з прифронтових регіонів разом з опікунами могли виїхати до Туреччини та перебувати там у безпечних умовах.

Уряд України створив Координаційний штаб із питань захисту прав дитини у березні 2022 року, однак низку проєктів підтримки дітей реалізували приватні ініціативи. “Дитинство без війни” стало найбільшою з таких ініціатив і поставило собі за мету врятувати понад 3000 дітей разом з вихователями.

Програма охоплювала:

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківської опіки;

дітей у складних життєвих обставинах;

їхніх опікунів та вихователів.

За словами Шостака, діти перебували в Туреччині під наглядом Посольства України та за підтримки турецького уряду. Вони мали статус міжнародного захисту, страховки й можливість отримувати медичну допомогу через співпрацю фонду з МОЗ Туреччини.

Проєкт реалізовували спільно з Мінсоцполітики України та Туреччини, українським посольством, Дніпропетровською ОДА, місцевими громадами, фондом “КОЛО” та румунським фондом Asociatia Blondie. Також працювали близько 100 волонтерів. Дітям забезпечували дистанційне навчання, спортивні секції, культурні заходи та поїздки.

Правова відповідальність

Delo.ua отримало юридичну оцінку від VB Partners, щоб розібратись, хто саме несе відповідальність за виховання і безпеку евакуйованих дітей. Партнер VB Partners Денис Шкаровський наголосив, що відповідно до законодавства благодійні фонди виконують функції гуманітарної та ресурсної підтримки і не несуть відповідальності за виховання, медичний супровід чи побут дітей. Згідно зі ст. 52 Конституції та ст. 245–246 Сімейного кодексу України, відповідальність за ці питання покладається саме на державу та органи опіки.

Замість висновків

Після перегляду сюжету редакція звернулась до представників фонду за коментарем щодо ситуації з дітьми. Нижче подаємо відповідь, яку отримали: