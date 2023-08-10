MK Foundation передал на фронт 25 автомобилей для штурмовиков

Автомобили будут служить военным 3-й отдельной штурмовой бригады

Благотворительный фонд MK Foundation продолжает снабжать транспортом украинскую армию. 25 грузовых бусов Volkswagen Transporter пополнили автопарк 3-й ОШБр, сформировавшейся из сил специальных операций легендарного полка «Азов».

Все авто сразу отправятся в зону боевых действий. Их задачами станут подвоз боекомплектов, снаряжение и даже эвакуация.

MKF не впервые помогает бригаде: по состоянию на сегодняшний день штурмовики получили уже 30 «транспортеров». В общей сложности фонд приобрел для Вооруженных Сил Украины 760 автомобилей, среди которых есть бусы, пикапы и грузовики.

Благотворительный фонд MK Foundation, основателем которого является предприниматель Максим Криппа, работает более года. За это время объем помощи составил 468 миллионов 457,5 тысяч гривен. Кроме машин для фронта фонд передавал «скорые» и пожарные авто, генераторы, зарядные станции, беспилотники и лодки. Партнерами фонда являются разработчики игры STALKER, киберспортивная организация NAVI и компания киберспортивных трансляций Maincast.

Больше информации на официальном сайте: https://mkf.com.ua/