Нумо Спільно: украинцы создали мобильное приложение, позволяющее находить ”своих” за границей

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Украинские разработчики создали мобильное приложение Нумо Спільно для украинцев, выехавших во время войны за границу и ищущих своих сограждан для общения, взаимопомощи и проведения совместных мероприятий. На сегодняшний день приложение загрузили уже более 5 тысяч пользователей, вторую неделю программа держится среди лидеров AppStore в категории Lifestyle.

Нумо Спільно основали Игорь Пятницкий и Влад Буйвол. Еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину, когда уехавшие в Европу родные Игоря и Влада возникла проблема с поиском там украинцев.

”Когда началась война моя невеста уехала в Берлин, и тогда мы поняли, что нужно там искать своих. Среди украинцев заграницей очень большой запрос на общение с людьми из своей страны”, - говорит Влад Буйвол.

В приложении можно искать украинцев рядом с тобой в городе, где находишься, и налаживать с ними связь.

Функционал Нумо Спільно также позволяет создавать темы для обсуждения, делиться своим опытом жизни за границей или перенимать опыт других. Кроме того, в приложении можно найти происходящие рядом события или создать собственное мероприятие и пригласить сограждан посетить его.

«Быть частью сообщества родных по духу, с которыми интересно и безопасно – это те вещи, которые помогают в трудные времена. И без разницы, где ты находишься - в Украине или Европе», – объясняет Игорь Пятницкий.

В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности приложения, в частности добавить функцию создания комьюнити по интересам, а также перечень возможностей для трудоустройства и заработка за границей. Приложение бесплатное, скачать его можно здесь для iOS и здесь для Android.

Как известно, по данным ООН, за полгода с 24 февраля Украину покинули более 11 миллионов человек. Несмотря на то, что около 4,7 миллиона переселенцев вернулись в Украину, по оценкам ООН, в странах Европы продолжают скрываться от войны до 5 млн граждан Украины.