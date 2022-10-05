Нумо Спільно: українці створили мобільний додаток, що дозволяє знаходити ”своїх” за кордоном

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Українські розробники створили мобільний додаток Нумо Спільно для українців, що виїхали під час війни за кордон та шукають своїх співгромадян для спілкування, взаємодопомоги та проведення спільних заходів. На сьогодні додаток завантажили вже більше 5 тисяч користувачів, другий тиждень програма тримається серед лідерів AppStore в категорії Lifestyle.

Нумо Спільно заснували Ігор П’ятницький і Влад Буйвол. Ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли рідні Ігоря та Влада, які поїхали до Європи, постала проблема з пошуком там українців.

”Коли почалась війна моя наречена поїхала в Берлін, і тоді ми зрозуміли, що потрібно там шукати своїх. Серед українців закордоном є дуже великий запит на спілкування з людьми зі своєї країни”, - каже Влад Буйвол.

В додатку можна шукати українців поруч з тобою в місті, де ти знаходишся, та налагоджувати з ними зв’язок.

Функціонал Нумо Спільно також дозволяє створювати теми для обговорення, ділитись своїм досвідом життя закордоном або переймати досвід інших. Крім того, у Нумо Спільно можна знайти події, які відбуваються поруч, або створити власний захід та запросити співгромадян відвідати його.

«Бути частиною спільноти рідних по духу, з якими цікаво і безпечно – це ті речі, які допомагають у скрутні часи. І байдуже, де ти є, в Україні чи Європі», – пояснює Ігор П’ятницький.

В подальшому розробники планують розширити можливості додатку, зокрема додати функцію створення комʼюніті за інтересами, а також перелік можливостей для працевлаштування та заробітку закордоном. Користування застосунком безкоштовне, завантажити його можна тут для iOS і тут для Android.

Як відомо, за даними ООН, за півроку з 24 лютого Україну залишили більше 11 мільйонів людей. Не дивлячись на те, що біля 4,7 мільйонів переселенців повернулись в Україну, за оцінками ООН, в країнах Європи продовжують переховуватись від війни до 5 млн громадян України.