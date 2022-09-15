Ocalenie Foundation и Dentons Europe Foundation открыли детский сад для украинских детей в Варшаве

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Глобальная юридическая фирма Dentons объединила усилия c Ocalenie Foundation для поддержки юридических потребностей и прав человека украинских и других беженцев в Польше.

В июле 2022 года фонд Ocalenie при финансовой поддержке Dentons и других доноров открыл детский сад для украинских детей в Варшаве. Фирма Dentons пожертвовала 80 000 евро из-за своего зарегистрированного благотворительного фонда Dentons Europe Foundation для покрытия расходов на открытие центра и финансирования его деятельности в течение одного года.

В детском саду находятся 40 детей от 6 до 14 лет. В центре работают украиноязычные воспитатели, обеспечивающие условия для воспитания детей. У детей также есть возможность изучать польский язык и участвовать в экскурсиях по городу. К примеру, фирма Dentons организовала семейный пикник для детей детского сада и их семей и пригласила их посетить варшавский офис, чтобы примерить мантии юристов и посетить террасу на крыше.

Кроме того, юристы варшавского офиса фирмы предоставили фонду Ocalenie безвозмездные юридические консультации для помощи группе из 32 беженцев из Афганистана, задержанных на польской границе в Уснаж-Гурне.

"Dentons стремится положительно влиять на общество и общества, в которых мы живем и работаем, с помощью наших безвозмездных юридических консультаций, а также благотворительных пожертвований", - прокомментировал Томаш Дабровски, руководитель Dentons Europe. “Среди многих проблем, с которыми сталкиваются перемещенные из-за войны украинской семьи — это найти соответствующий уход за детьми, который обеспечивался бы украиноязычными специалистами. Мы очень гордимся поддержкой фонда Ocalenie в открытии этого детского сада. Эта возможность предоставляет не только безопасные условия воспитания для детей, но и позволяет их матерям, чьи мужчины часто все еще находятся в Украине, искать работу, зная, что дети их в надежных руках”.

СПРАВКА

Dentons

Глобальная юридическая фирма Dentons создана для того, чтобы отличаться от привычных шаблонов. Как крупнейшая в мире юридическая фирма, объединяющая 20 000 профессионалов в более чем 200 местах более чем в 80 странах, мы можем помочь вам развивать, защищать, управлять и финансировать ваш бизнес. Наш полицентрический и целенаправленный подход, вместе с нашей приверженностью принципам инклюзивности, разнообразия, справедливости и критериям безопасности окружающей среды, социальной защиты и корпоративного управления (ESG – Environmental, Social, and Governance), гарантирует наш вызов статус-кво, чтобы оставаться сосредоточенными на самом потому, что самое важное для вас. www.dentons.com

Фонд Ocalenie

Фонд Ocalenie или Фонд спасения помогает беженцам, иммигрантам и репатриантам строить новую жизнь в Польше. Основанный в 2000 году Фонд поддерживает мигрантов в интеграции в общество и их личном развитии. Организация работает над содействием межкультурному диалогу и укреплению общества. Она стремится обеспечить равные права для всех и гарантировать достойную жизнь всем людям.