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Ocalenie Foundation и Dentons Europe Foundation открыли детский сад для украинских детей в Варшаве
Глобальная юридическая фирма Dentons объединила усилия c Ocalenie Foundation для поддержки юридических потребностей и прав человека украинских и других беженцев в Польше.
В июле 2022 года фонд Ocalenie при финансовой поддержке Dentons и других доноров открыл детский сад для украинских детей в Варшаве. Фирма Dentons пожертвовала 80 000 евро из-за своего зарегистрированного благотворительного фонда Dentons Europe Foundation для покрытия расходов на открытие центра и финансирования его деятельности в течение одного года.
В детском саду находятся 40 детей от 6 до 14 лет. В центре работают украиноязычные воспитатели, обеспечивающие условия для воспитания детей. У детей также есть возможность изучать польский язык и участвовать в экскурсиях по городу. К примеру, фирма Dentons организовала семейный пикник для детей детского сада и их семей и пригласила их посетить варшавский офис, чтобы примерить мантии юристов и посетить террасу на крыше.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, юристы варшавского офиса фирмы предоставили фонду Ocalenie безвозмездные юридические консультации для помощи группе из 32 беженцев из Афганистана, задержанных на польской границе в Уснаж-Гурне.
"Dentons стремится положительно влиять на общество и общества, в которых мы живем и работаем, с помощью наших безвозмездных юридических консультаций, а также благотворительных пожертвований", - прокомментировал Томаш Дабровски, руководитель Dentons Europe. “Среди многих проблем, с которыми сталкиваются перемещенные из-за войны украинской семьи — это найти соответствующий уход за детьми, который обеспечивался бы украиноязычными специалистами. Мы очень гордимся поддержкой фонда Ocalenie в открытии этого детского сада. Эта возможность предоставляет не только безопасные условия воспитания для детей, но и позволяет их матерям, чьи мужчины часто все еще находятся в Украине, искать работу, зная, что дети их в надежных руках”.
СПРАВКА
Dentons
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Фонд Ocalenie
Фонд Ocalenie или Фонд спасения помогает беженцам, иммигрантам и репатриантам строить новую жизнь в Польше. Основанный в 2000 году Фонд поддерживает мигрантов в интеграции в общество и их личном развитии. Организация работает над содействием межкультурному диалогу и укреплению общества. Она стремится обеспечить равные права для всех и гарантировать достойную жизнь всем людям.