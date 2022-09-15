Ocalenie Foundation та Dentons Europe Foundation відкрили дитячий садочок для українських дітей у Варшаві

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Глобальна юридична фірма Dentons об’єднала зусилля з Ocalenie Foundation для підтримки юридичних потреб і прав людини українських та інших біженців у Польщі.

У липні 2022 року фундація Ocalenie за фінансової підтримки Dentons та інших донорів відкрила дитячий садок для українських дітей у Варшаві. Фірма Dentons пожертвувала 80 000 євро через свій зареєстрований благодійний фонд Dentons Europe Foundation для покриття витрат на відкриття центру та фінансування його діяльності протягом одного року.

У дитячому садку перебувають 40 дітей віком від 6 до 14 років. У центрі працюють україномовні вихователі, які забезпечують умови для виховання дітей. Діти також мають можливість вивчати польську мову та брати участь в екскурсіях по місту. Наприклад, фірма Dentons організувала сімейний пікнік для дітей дитячого садка та їх сімей і запросила їх відвідати варшавський офіс, щоб приміряти мантії юристів і відвідати терасу на даху.

Крім того, юристи варшавського офісу фірми надали фундації Ocalenie безоплатні юридичні консультації для допомоги групі з 32 біженців з Афганістану, затриманих на польському кордоні в Уснаж-Ґурни.

“Dentons прагне позитивно впливати на суспільство та громади, в яких ми живемо та працюємо, за допомогою наших безоплатних юридичних консультацій, а також благодійних пожертвувань”, — прокоментував Томаш Дабровскі, керівник Dentons Europe. “Серед багатьох проблем, з якими стикаються переміщені через війну українські сім’ї — це знайти відповідний догляд за дітьми, що забезпечувався би україномовними спеціалістами. Ми дуже пишаємось підтримкою фундації Ocalenie у відкритті цього дитячого садочка. Ця можливість надає не тільки безпечні умови виховання для дітей, але й дозволяє їх матерям, чиї чоловіки часто все ще перебувають в Україні, шукати роботу, знаючи, що їх діти в надійних руках”.

ДОВІДКА

Dentons

Глобальна юридична фірма Dentons створена, щоб відрізнятись від звичних шаблонів. Як найбільша у світі юридична фірма, яка об’єднує 20 000 професіоналів у більш ніж 200 місцях у понад 80 країнах, ми можемо допомогти вам розвивати, захищати, управляти та фінансувати ваш бізнес. Наш поліцентричний і цілеспрямований підхід, разом із нашою відданістю принципам інклюзивності, різноманітності, справедливості та критеріям безпеки навколишнього середовища, соціального захисту і корпоративного управління (ESG – Environmental, Social, and Governance), гарантує наш виклик статус-кво, щоб залишатись зосередженими на саме тому, що є найважливішим для вас. www.dentons.com

Фундація Ocalenie

Фундація Ocalenie або Фонд “Порятунок” допомагає біженцям, іммігрантам та репатріантам будувати нове життя в Польщі. Заснований у 2000 році, Фонд підтримує мігрантів в інтеграції в суспільство та їх особистому розвитку. Організація працює над сприянням міжкультурному діалогу та зміцненню спільноти. Вона прагне забезпечити рівні права для всіх і гарантувати гідне життя для всіх людей.