Основательница Promote Ukraine Марта Барандий: В мире уже сформировалась мощная экосистема помощи украинской армии

Вокруг “украинского вопроса” уже сплотилось большое количество гуманитарных

организаций, благотворительных фондов, системно помогающих армии корпораций,

частных лиц.

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Об этом пишет Gazeta.UA со ссылкой на интервью "Украинских новостей" с Мартой Барандий – основательницей Promote Ukraine (общественная организация, Бельгия).

"За эти шесть месяцев с начала полномасштабного российского вторжения сформировалась мощная международная общественная экосистема помощи украинской армии – все ключевые участники знакомы между собой либо напрямую, либо максимум через одного человека. Мы все помогаем друг другу", – отмечает Марта Барандий.

В основе деятельности Promote Ukraine всегда была и остается информационная работа, которая заключается в предоставлении актуальной аналитической информации о ситуации в Украине ведущим европейским политикам в Европейском парламенте, Совете Европы, Еврокомиссии. Promote Ukraine также значительное внимание уделяет работе с ведущими мировыми медиа – именно благодаря усилиям Promote Ukraine стали возможны репортажи об Украине в BBC News, the Brussels Times, Euronews, Al Jazeera и т.д.

Марта Барандий рассказывает, что, несмотря на свой исключительно "информационный" профиль, Promote Ukraine просто не могла оставаться в стороне от полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

"Очевидно, что у нас была разветвленная сеть влиятельных контактов, которые могли быть использованы для сбора гуманитарной помощи с целью передачи ее военным, – рассказывает основательница Promote Ukraine. – В результате к нашим сугубо информационным функциям добавились еще сбор и распределение гуманитарной помощи для украинской армии".

В настоящее время к деятельности Promote Ukraine привлечены более 120 волонтеров, из которых 40 работают на постоянной основе, часть из них занимаются исключительно армейскими проектами.

Чаще всего Promote Ukraine предоставляет украинским военным бронежилеты, плитоноски, разгрузки, шлемы, тактические очки, активные наушники, рации, наколенники, тактические перчатки, военную форму, тактическую обувь, аптечки и т.д. В июне организация начала закупать пикапы и внедорожники для нужд ВСУ, а также машины скорой помощи для военных госпиталей.

В общей сложности гуманитарную помощь от Promote Ukraine уже получили более 30 украинских воинских частей. Среди реципиентов – Главное управление разведки Минобороны, Управление государственной охраны, Служба безопасности Украины, спецназ НАБУ, полк ССО "Азов", 93 ОМБр "Холодный Яр", 28 ОМБр имени рыцарей Зимнего похода, 128 ОГШБр, 36 ОБрМП имени контр-адмірала Михаила Билинского, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев, 73 МЦСПО имени начальника штаба Антина Головатого, 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Несмотря на столь на первый взгляд значительный "послужной список", Марта Барандий уточняет: по сравнению с крупными гуманитарными организациями и профильными фондами, давно специализирующимися на помощи армии, объемы Promote Ukraine еще достаточно скромные.

"Но мы в процессе учимся привлекать средства, работать с большими донорскими фондами, развивать логистику, ищем подрядчиков и выстраиваем еще более системные процессы организации помощи украинской армии", – говорит Марта Барандий.

Основатель Promote Ukraine также отмечает, что в последнее время на первый взгляд гуманитарной помощи становится все меньше. Люди уже жертвуют меньше денег, потому что все, кто хотел финансово помочь Украине, уже это сделали и не могут перечислять средства постоянно. В первые месяцы Promote Ukraine получала благотворительные взносы преимущественно от крупных фондов, корпораций, частных компаний, частных лиц. Деньги собирались через социальные сети во время благотворительных публичных мероприятий (например, Украинский пикник в Брюсселе). Сейчас эти модели сбора средств уже не столь эффективны.

"В то же время, хочу вас заверить, что мировое сообщество готово продолжать финансировать украинскую независимость и нашу борьбу с агрессором. В мире понимают: Россия является злом и угрожает всему цивилизованному человечеству, – утверждает Марта Барандий. – Ресурсы для поддержки Украины есть – меняются только общие модели доступа к ним. Уверяю вас, что мировое сообщество будет продолжать помогать Украине и украинской армии. И мы сейчас работаем с международными партнерами по получению новых траншей на гуманитарные нужды".

Основательница Promote Ukraine уверена, что скоро ее организация сможет отчитаться о новых проектах для украинской армии.