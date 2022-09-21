Засновниця Promote Ukraine Марта Барандій: У світі вже сформувалася потужна екосистема допомоги українській армії

Навколо “українського питання” вже згуртувалися велика кількість гуманітарних організацій, благодійних фондів, корпорацій, що системно допомагають армії, приватних осіб.

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Про це пише Gazeta.UA з посиланням на інтерв'ю "Українських новин" з Мартою Барандій – засновницею Promote Ukraine (громадська організація, Бельгія).

"За ці шість місяців з початку повномасштабного російського вторгнення сформувалася потужна міжнародна громадська екосистема допомоги українській армії – всі ключові учасники знайомі між собою або напряму, або максимум через одну людину. Ми всі допомагаємо одне одному", – наголошує Марта Барандій.

В основі діяльності Promote Ukraine завжди була і є інформаційна робота, що полягає зокрема в наданні актуальної аналітичної інформації про ситуацію в Україні провідним європейським політикам у Європейському парламенті, Раді Європи, Єврокомісії. Promote Ukraine також значну увагу приділяє роботі з провідними світовими медіа – саме завдяки зусиллям Promote Ukraine стали можливими репортажі про Україну в BBC News, the Brussels Times, Euronews, Al Jazeera тощо.

Марта Барандій розповідає, що, незважаючи на свій виключно "інформаційний» профіль, Promote Ukraine просто не могла залишатися осторонь після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

"Очевидно ж, що ми мали розгалужену мережу впливових контактів, які могли бути використані для збору гуманітарної допомоги з метою передачі її військовим, – розповідає засновниця Promote Ukraine. – У результаті до наших суто інформаційних функцій додалися ще й збір і розподіл гуманітарної допомоги для української армії".

Нині до діяльності Promote Ukraine залучено понад 120 волонтерів, з яких 40 працюють на постійній основі, частина з них займаються виключно армійськими проектами.

Найчастіше Promote Ukraine надає українським військовим бронежилети, плитоноски, розгрузки, шоломи, тактичні окуляри, активні навушники, рації, наколінники, тактичні рукавички, військова форма, тактичне взуття, аптечки тощо. У червні організація почала закуповувати пікапи та позашляховики для потреб ЗСУ, а також машини швидкої допомоги для військових госпіталів.

Загалом гуманітарну допомогу від Promote Ukraine вже отримали понад 30 українських військових частин. Серед реципієнтів – Головне управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони, Служба безпеки України, спецназ НАБУ, полк ССО "Азов", 93 ОМБр "Холодний Яр", 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, 128 ОГШБр, 36 ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білінського, 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, 73 МЦСпО імені начальника штабу Антіна Головатого, 57 ОМПБр імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Незважаючи на такий на перший погляд значний "послужний список", Марта Барандій уточнює: у порівнянні з великими гуманітарними організаціями та профільними фондами, які давно спеціалізуються на допомозі армії, обсяги Promote Ukraine ще досить скромні.

"Але ми в процесі вчимося, як залучати кошти, працювати з великими донорськими фондами, розвивати логістику, шукаємо підрядників і вибудовуємо ще більш системні процеси організації допомоги українській армії", – говорить Марта Барандій.

Засновниця Promote Ukraine також зазначає, що останнім часом на перший погляд гуманітарної допомоги стає дедалі менше. Люди вже жертвують менше грошей, бо всі ті, хто хотів фінансово допомогти Україні, вже це зробили і не можуть перераховувати кошти постійно. У перші місяці Promote Ukraine отримувала благодійні внески переважно від великих фондів, корпорацій, приватних компаній, приватних осіб. Гроші збиралися через соціальні мережі, під час благодійних публічних заходів (наприклад, Український пікнік у Брюсселі). Зараз ці моделі збору коштів вже не настільки ефективні.

"У той же час хочу Вас запевнити, що світова спільнота готова продовжувати фінансувати українську незалежність та нашу боротьбу з агресором. У світі розуміють: Росія є злом і загрожує всьому цивілізованому людству, – переконує Марта Барандій. – Ресурси у світі для підтримки України є – змінюються лише загальноприйнятні моделі доступу до них. Запевняю вас, що світова спільнота буде продовжувати допомагати Україні й українській армії. І ми зараз працюємо з міжнародними партнерами над отриманням нових траншів на гуманітарні потреби".

Засновниця Promote Ukraine упевнена, що скоро її організація зможе відзвітувати про нові проекти для української армії.