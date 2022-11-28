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PIN-UP FOUNDATION вывез в Европу украинцев, пострадавших от военных действий
Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION совместно с Общественной организацией «Неемия» организовали вывоз украинцев в Нидерланды
Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION помог ОО «Неемия» финансово обеспечить транспортную перевозку украинцев. Всего в голландский город Хервенен отправлены 28 переселенцев, преимущественно из Донецкой, Харьковской и Николаевской областей. Среди них большинство женщин и детей. Поездка длилась несколько дней. По прибытии все украинцы были устроены на проживание, им была оказана помощь в оформлении документов.
« Помощь украинцам – это один из приоритетов благотворительного фонда PIN-UP FOUNDATION . Совместными усилиями мы системно помогаем тем, кто в этом больше нуждается. Наши программы призваны поддерживать соотечественников в сложных ситуациях, поэтому мы без колебаний присоединились к этой инициативе и оказали нужную помощь » , – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP FOUNDATION .
Организаторами инициативы является Общественная организация «Неемия», которая с 2014 года постоянно оказывает помощь и всяческую поддержку переселенцам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Благотворительный фонд PIN-UP FOUNDATION объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP FOUNDATION призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.
Фото ОО « Неемия »