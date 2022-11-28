PIN-UP FOUNDATION вивіз до Європи українців, які постраждали від воєнних дій

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION спільно з Громадською організацією «Неємія» організували вивезення українців до Нідерландів

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Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION допоміг ГО «Неємія» фінансово забезпечити транспортне перевезення українців. Загалом в голандське місто Хервенен відправлено 28 переселенців, переважно з Донецької, Харківської та Миколаївської областей. Серед них більшість – жінки та діти. Поїздка тривала кілька діб. По прибуттю всі українці були влаштовані на проживання, їм була надана допомога в оформленні документів.

«Допомога українцям – це один з пріоритетів благодійного фонду PIN-UP FOUNDATION. Спільними зусиллями ми системно допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Наші програми покликані підтримувати співвітчизників у складних ситуаціях, тому ми без вагань долучилися до цієї ініціативи та надали потрібну допомогу», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP FOUNDATION.

Організаторами ініціативи є Громадська організація «Неємія», яка з 2014 року постійно надає допомогу та всіляку підтримку переселенцям.

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Фото ГО «Неємія»