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Тип
Новости компаний
Категория
Общество
Дата публикации

По поручению акционера, "Свесский насосний завод" передал конструкции для обустройства спортивных площадок

По поручению акционера, "Свесский насосний завод" передал конструкции для обустройства спортивных площадок

Градообразующее предприятие продолжает активно помогать населению Свессы. Об этом говорится в сообщении Aurum Group.

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С начала полномасштабной войны в Украине, "Свесский насосный завод", входящий в состав украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум и являющийся градообразующим предприятием, продолжает поддерживать местное население: "Все население Свессы обеспечиваем доставкой гуманитарных грузов на постоянной основе, обеспечивали всю цепочку молока от фермера до населения во времена оккупации, – поделился генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий, – По поручению акционера, Алены Лебедевой, передали поселковому совету металлоконструкции для размещения спортивных площадок".

Генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий также отметил: "Мы хорошо понимаем, что именно бизнесу отведена ключевая роль в восстановлении украинских городов, а потому бизнес должен активно помогать на местах – восстанавливать спортивные площадки, детские сады, школы и больницы".

Как сообщалось ранее, "Свесский насосный завод" Аурум Груп уплатил в полном объеме более 8 миллионов гривен налогов в 2022 году и продолжает выплачивать заработную плату работникам завода, несмотря на то, что объемы производства не покрывают эти расходы.

Автор:
Вита Молодан