По поручению акционера, "Свесский насосний завод" передал конструкции для обустройства спортивных площадок

Градообразующее предприятие продолжает активно помогать населению Свессы. Об этом говорится в сообщении Aurum Group.

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С начала полномасштабной войны в Украине, "Свесский насосный завод", входящий в состав украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы Аурум и являющийся градообразующим предприятием, продолжает поддерживать местное население: "Все население Свессы обеспечиваем доставкой гуманитарных грузов на постоянной основе, обеспечивали всю цепочку молока от фермера до населения во времена оккупации, – поделился генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий, – По поручению акционера, Алены Лебедевой, передали поселковому совету металлоконструкции для размещения спортивных площадок".

Генеральный директор Аурум Групп Андрей Жарий также отметил: "Мы хорошо понимаем, что именно бизнесу отведена ключевая роль в восстановлении украинских городов, а потому бизнес должен активно помогать на местах – восстанавливать спортивные площадки, детские сады, школы и больницы".

Как сообщалось ранее, "Свесский насосный завод" Аурум Груп уплатил в полном объеме более 8 миллионов гривен налогов в 2022 году и продолжает выплачивать заработную плату работникам завода, несмотря на то, что объемы производства не покрывают эти расходы.