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Тип
Новини компаній
Категорія
Суспільство
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За дорученням акціонера, "Свеський насосний завод" передав конструкції для облаштування спортивних майданчиків

За дорученням акціонера, "Свеський насосний завод" передав конструкції для облаштування спортивних майданчиків

Містоутворююче підприємство продовжує активно допомагати населенню Свеси. Про це повідомила пресслужба Aurum Group.

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Від початку повномасштабної війни в Україні, "Свеський насосний завод", що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та є містоутворюючим підприємством, продовжує підтримувати місцеве населення: "Усе населення Свеси забезпечуємо доставкою гуманітарних вантажів на постійній основі, забезпечували весь ланцюжок постачання молока від фермера до населення за часів окупації, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій, – За дорученням акціонера, Альони Лебедєвої, передали селищній раді металоконструкції для розміщення спортивних майданчиків".

Генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій також зазначив: "Ми добре розуміємо, що саме бізнесу відведено ключову роль у відновленні українських міст, а тому бізнес повинен активно допомагати на місцях – відновлювати спортивні майданчики, дитячі садочки, школи та лікарні".

Як повідомлялося раніше, "Свеський насосний завод" Аурум Груп сплатив у повному обсязі понад 8 мільйонів гривень податків у 2022 році та продовжує виплачувати заробітну плату працівникам заводу, незважаючи на те, що обсяги виробництва наразі не покривають ці витрати.

Автор:
Віта Молодан