За дорученням акціонера, "Свеський насосний завод" передав конструкції для облаштування спортивних майданчиків

Містоутворююче підприємство продовжує активно допомагати населенню Свеси. Про це повідомила пресслужба Aurum Group.

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Від початку повномасштабної війни в Україні, "Свеський насосний завод", що входить до складу української багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Аурум та є містоутворюючим підприємством, продовжує підтримувати місцеве населення: "Усе населення Свеси забезпечуємо доставкою гуманітарних вантажів на постійній основі, забезпечували весь ланцюжок постачання молока від фермера до населення за часів окупації, – поділився генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій, – За дорученням акціонера, Альони Лебедєвої, передали селищній раді металоконструкції для розміщення спортивних майданчиків".

Генеральний директор Аурум Груп Андрій Жарій також зазначив: "Ми добре розуміємо, що саме бізнесу відведено ключову роль у відновленні українських міст, а тому бізнес повинен активно допомагати на місцях – відновлювати спортивні майданчики, дитячі садочки, школи та лікарні".

Як повідомлялося раніше, "Свеський насосний завод" Аурум Груп сплатив у повному обсязі понад 8 мільйонів гривень податків у 2022 році та продовжує виплачувати заробітну плату працівникам заводу, незважаючи на те, що обсяги виробництва наразі не покривають ці витрати.