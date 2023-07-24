Полтавщина является одной из лучших областей во взаимодействии с ВПЛ и развитии ветеранской политики, – Ирина Верещук

Полтавская область – в лидерах среди регионов Украины по взаимодействию с ВПЛ и развитию ветеранской политики. Об этом рассказала Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук по итогам рабочего визита в Полтавскую область.

"Помимо открытия модульного городка провели несколько рабочих совещаний, которые касались вопросов поддержки внутренне перемещенных лиц и развития ветеранской политики в области, – отметила Ирина Верещук. – Полтавщина является одной из лучших областей во взаимодействии с внутренне перемещенными лицами и развитии ветеранской политики. Работа по этим направлениям является системной и плодотворной. Область – в тройке лидеров по реализации проектов по трудоустройству, поддержке наших ВПЛ. Спасибо Полтавщине за системную ежедневную работу по поддержке ВПЛ и ветеранской политики".

Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что в области разработали проект Комплексной программы социальной защиты, реабилитации и интеграции защитников и защитниц Украины. Его поддержала профильная комиссия областного совета, далее документ будет вынесен на рассмотрение сессии.

"Программа будет охватывать семь направлений. Это и психосоциальная адаптация, медицинская реабилитация, профориентация и трудоустройство, обеспечение жильем, досуг, – рассказал Дмитрий Лунин. – Одно из направлений – реабилитация ветеранов с инвалидностью с семьями в санаторно-курортных заведениях Полтавщины в течение 10 дней и индивидуальное сопровождение семей. Развитие ветеранской политики области и поддержки семей защитников и защитниц – наш неизменный приоритет".

Он добавил, что аналогичные программы по повышению уровня социальной поддержки защитников и защитниц Украины должны реализовываться в каждой территориальной громаде, сейчас такую программу разработали в Миргородской громаде.

Также Дмитрий Лунин рассказал, что в ОВА создадут структурное подразделение, которое будет заниматься ветеранской политикой. Полтавщина станет пилотным регионом, где будет внедряться эта инициатива. Ирина Верещук отметила, что модель создания такого управления станет примером других регионов.

"Мы масштабируем эту модель на всю Украину. Нам важно, чтобы именно областные администрации в столь трудное для страны время были центрами принятия решений, ответственными на местах за государственную политику именно в сфере ветеранов, – сказала Ирина Верещук. – Благодарна руководству Полтавщины за то, что вы делаете для наших людей, пострадавших в результате российской агрессии, особенно для ветеранов и их семей".

Вице-премьер отметила, что в рамках визита проработали крайне важные и актуальные вопросы: дальнейшее обеспечение жильем ВПЛ в громадах, трудоустройство переселенцев и ветеранов войны, их реабилитацию и дальнейшую интеграцию в обществе, а также пообщались с переселенцами.

Напомним, Ирина Верещук и Дмитрий Лунин в Полтаве открыли модульный городок для переселенцев, в котором уже проживает более 80 человек. В домиках есть все необходимое: мебель, техника, кухня, санузел. Обустроены детские и спортивные площадки, беседки для отдыха. Рядом расположены магазины, остановка общественного транспорта, в пешей доступности – школа и детский сад.