Портрет Зеленского для обложки Time продали на аукционе за 6 млн грн

Портрет Президента Украины Владимира Зеленского, снятого 19 апреля 2022 года в Киеве для обложки влиятельного еженедельного американского журнала TIME, выставили на аукцион, который провели 15 декабря.

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Об этом 16 декабря в Facebook сообщил автор фото – украинский фотограф Александр Чекменев, сделавший серию снимков главы государства специально для журнала Time в апреле 2022 года.

Начальная цена лота неизвестна, но фотограф проинформировал, что фото Зеленского ушло с молотка за 6 млн. гривен ($150 тыс.), хотя ожидалась меньшая сумма.

Портрет президента Украины приобрел Александр Конотопский, CEO AJAX Systems.

"Все деньги пойдут на приобретение генераторов для школ в Киевской области. А хотелось собрать деньги на покупку хотя бы одного генератора для школы в Богдановку", - рассказал Чекменев.

Напомним, в декабре TIME назвал Зеленского человеком года 2022, отметив также "дух Украины". Журнал объясняет свой выбор смелостью Украины и ее лидером. В частности, приводится пример, когда украинский президент отправился в Херсон через несколько дней после освобождения города.

Кроме того, Зеленский занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей года по версии американского журнала Time. В 2022 году этот статус глава государства получил, набрав более 3,3 миллионов голосов.