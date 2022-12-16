Портрет Зеленського для обкладинки Time продали на аукціоні за 6 млн грн

Портрет Президента України Володимира Зеленського, який був знятий 19 квітня 2022 року в Києві для обкладинки впливового щотижневого американського журналу TIME, виставили на аукціон, що провели 15 грудня.

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Про це 16 грудня у Facebook повідомив автор фото – український фотограф Олександр Чекменев, який зробив серію знімків голови держави спеціально для журналу Time у квітні 2022 року.

Початкова ціна лоту невідома, але фотограф проінформував, що фото Зеленського пішло з молотка за 6 млн гривень ($150 тис), хоча очікувалася менша сума.

Портрет Президента України придбав Олександр Конотопський, CEO AJAX Systems.

"Усі гроші підуть на придбання генераторів для шкіл у Київській області. А хотілося зібрати гроші на покупку бодай одного генератора для школи до Богданівки", — розповів Чекменев.

Нагадаємо, у грудні TIME назвав Зеленського людиною року 2022, відзначивши також "дух України". Журнал пояснює свій вибір сміливістю України та її лідер. Зокрема, наводиться приклад, коли український президент вирушив до Херсону через декілька днів після звільнення міста.

Крім того, Зеленський також посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time. У 2022 році цей статус глава держави отримав, набравши понад 3,3 мільйона голосів.