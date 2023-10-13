Постоянные "хлопки" и эффективная работа, - эксперт объяснил рост доверия к СБУ

Рост доверия к Службе Безопасности и руководителю СБУ Василию Малюку свидетельствует об успешной борьбе с врагами страны как на линии фронта, так и в тылу.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, анализируя последний опрос Центра Разумкова.

Политолог подчеркивает, что рост касается тех людей и институтов, которые напрямую связаны с защитой государства и доказали свою эффективность.

"Доверие к Службе находится на самом высоком уровне за все времена Независимости - 66%. Причем, СБУ имеет самые высокие показатели среди правоохранительных органов", - акцентирует Голобуцкий.

"Такое доверие вызвано успешными действиями Службы: постоянные "хлопки" для оккупантов, эффективная работа в самых горячих точках войны, зачистка государства от предателей, "агентов влияния" России и "агентов в рясах", - подчеркивает эксперт.

Политолог отмечает, что рейтинг доверия к СБУ значительно выше, чем в антикоррупционные органы.

"Да, у НАБУ, САП, НАПК рейтинг доверия в 2-2,5 раза ниже, чем у СБУ (НАБУ – 29%, САП – 28%, НАПК – 27%)", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что Центр Разумкова обнародовал свежий социологический опрос. Среди политиков самый высокий уровень доверия у Президента Зеленского. Среди правоохранительных органов – у Службы Безопасности Украины.