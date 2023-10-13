Постійна "бавовна" та ефективна робота, - експерт пояснив зростання довіри до СБУ

Ріст довіри до Служби Безпеки і керівника СБУ Василя Малюка свідчить про успішну боротьбу з ворогами країни, як на лінії фронту, так і в тилу.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький, аналізуючи останнє опитування Центру Разумкова.

Політолог підкреслює, що зростання стосується тих людей і інституцій, які безпосередньо пов’язані із захистом держави і довели свою ефективність.

"Довіра до Служби знаходиться на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 66%. Причому, СБУ має найвище показники серед правоохоронних органів", - акцентує Голобуцький.

"Така довіра викликана успішними діями Служби: постійна "бавовна" для окупантів, ефективна робота у найгарячіших точках війни, зачистка держави від зрадників, "агентів впливу" Росії та "агентів у рясах", - підкреслює експерт.

Політолог відзначає, що рейтинг довіри до СБУ значно вищий ніж до антикорупційних органів.

"Так, у НАБУ, САП, НАЗК рейтинг довіри в 2-2,5 рази нижчий, ніж у СБУ (НАБУ – 29%, САП – 28%, НАЗК – 27%)", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що Центр Разумкова оприлюднив свіже соціологічне опитування. Серед політиків найбільший рівень довіри у Президента Зеленського. Серед правоохоронних органів - у Служби Безпеки України.