Пострадавшие от войны украинцы могут получить компенсацию до 30 тысяч евро

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от 5 до 30 тыс. евро. Для этого следует подать заявление в Европейский суд по правам человека.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Чтобы подать заявление для получения компенсации, нужно:



заполнить форму на сайте espl.com.ua;

загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ. Адрес сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте;

отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты" (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Если у вас возникли вопросы, то вы можете обратится в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе.

В Минцифре отметили, что срок рассмотрения заявления может занять от одного года.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.