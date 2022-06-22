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Категория
Общество
Дата публикации

Пострадавшие от войны украинцы могут получить компенсацию до 30 тысяч евро

Пострадавшие от войны украинцы могут получить компенсацию до 30 тысяч евро

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию от 5 до 30 тыс. евро. Для этого следует подать заявление в Европейский суд по правам человека.

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Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Чтобы подать заявление для получения компенсации, нужно:

  • заполнить форму на сайте espl.com.ua;
  • загрузить документ на компьютер, распечатать, положить в конверт и наклеить на него адрес ЕСПЧ. Адрес сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте;
  • отправить заявление в одном из отделений "Укрпочты" (для отправителя услуга бесплатная).

Также можно заполнить заявление за родственника, если он не может подать его самостоятельно.

Если у вас возникли вопросы, то вы можете обратится в общественную приемную Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе.

В Минцифре отметили, что срок рассмотрения заявления может занять от одного года.

Отметим, в приложении “Дія” можно подать заявление на компенсацию за потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Ранее Кабмин принял постановление, которое позволит украинцам онлайн фиксировать факт повреждений имущества в результате действий российских оккупантов. Впоследствии благодаря этой информации правительство будет иметь возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно на восстановление. В свою очередь пострадавшие от российской агрессии получат компенсацию.

Автор:
Светлана Манько