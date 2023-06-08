При поддержке Favbet Foundation действует бесплатная секция борьбы для детей в клубе SpartaBox

Команда фонда продолжает развивать проект «Сильнее вместе», призванный предоставить украинским детям больше возможностей для спортивного развития во время войны. Так дети стали посещать один из популярных видов спорта – борьбу.

Спортивную группу сформировали очень быстро. Сегодня дети тренируются три раза в неделю в зале бойцовского клуба SpartaBox в Киеве.

«Мы обучаем детей основам борьбы, делаем общефизическую подготовку, тренируем выносливость. Благодаря этим тренировкам дети укрепляют здоровье и дух, хотя бы на время отвлекаются от войны. Наша молодежь должна быть сильной и целеустремленной, и борьба прекрасно воспитывает эти качества», – рассказывает Игорь Фаниян, основатель и главный тренер SpartaBox.

Бесплатные занятия по борьбе — часть проекта «Сильнее вместе», охватывающий сразу несколько направлений спортивных тренировок для детей.

Все занятия проходят при финансовой поддержке Favbet Foundation и рассчитаны в первую очередь на детей из семей военнослужащих и вынужденных переселенцев. Благодаря «Сильнее вместе» десятки украинских детей получают возможность заниматься спортом в безопасной и комфортной среде, развивать свои способности, находить новых друзей и преодолевать стресс, вызванный войной.

«Спортивное развитие – важная составляющая физического и психологического благополучия детей во время войны. Спорт помогает детям обрести силу, уверенность и получить важные навыки, которые будут полезны в их дальнейшей жизни. Мы видим огромный интерес к нашей инициативе и будем расширять проект, чтобы охватить как можно больше детей, ощутивших на себе влияние войны», — куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

«Сильнее вместе» входит в обширный проект Favbet Foundation под названием «Клуб Супергероев», охватывающий еще две крупные инициативы: курс базового компьютерного образования «IT Kids» в коллаборации с Code Club Украина, на котором уже учатся более 350 детей; а также проект «Сила в знаниях», благодаря которому 5500 украинских школьников получат большие боксы канцелярии для обучения и творчества.