Пятница 13: как возникла легенда о несчастливой дате

Раскрываем и объясняем происхождение легенды о несчастливой "Пятнице 13", ее месте в современном мире, а также какие фильмы люди любят смотреть в пятницу 13 числа.

Существует много мифов о происхождении даты "Пятница 13" , которая во многих странах мира считается несчастливой и связана с несчастными событиями. При этом многие из этих пугающих пятниц человечество пережило целыми и невредимыми, но страшный день продолжает внушать беспокойство и страх.

Почему пятница 13 несчастливый день – история происхождения

До сих пор неизвестно происхождение и эволюция предрассудков по пятнице 13. Но писатель и бывший профессор психологии в Коннектикутском колледже в Нью-Лондоне Стюарт Вайз считает, что страх перед пятницей 13-го может быть связан с религиозными убеждениями, а именно с 13-м гостем Тайного ужина. Также распятие Иисуса состоялось в пятницу, которая была известна как день палача.

Некоторые исследователи Библии также считают, что Ева соблазнила Адама запретным плодом в пятницу и что Авель был убит своим братом Каином в пятницу 13 числа.

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Научный сотрудник Ресурсного центра по математике и естественно-образовательному образованию Университета Делавера в Ньюарке Томас Фернслер сказал, что число 13 страдает из-за своего положения после 12. Так, нумерологи считают 12 "полным" числом. Ведь в году 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 12 богов Олимпа, 12 подвигов Геракла, 12 колен Израиля и 12 апостолов Иисуса.

Ассоциация числа 13 с неудачей связана с тем, что оно несколько выходит за пределы завершенности. Число становится беспокойным или извилистым. Нумерология может также объяснить, почему итальянцы не боятся пятницы 13-го , а боятся 17-го. Римскую цифру XVII можно переставить в VIXI, что в переводе с латыни означает моя жизнь окончена.

В других странах также есть мифы о происхождении дня "Пятница 13" , но во всем мире нет единого мнения, откуда взялась эта дата и предрассудки к ней. Специалист по ведению Школы бизнеса Бута Чикагского университета Джейн Райзен обнаружила, что предрассудки могут влиять даже на неверующих. Люди, считающие себя суеверными и несуеверными, думают, что плохой результат более вероятен, если их сглазили. К примеру, они успокаиваются, что заявление о том, что они точно не попадут в автомобильную аварию, повышает вероятность того, что это произойдет. Такое мышление может быть более широко распространено в пятницу 13-го.

Что нельзя делать в пятницу 13

Согласно поверью, если пятница выпадает на 13 число, то в этот день "нельзя":

начинать новые дела;

менять прическу;

перед сном долго смотреть в зеркало;

ругаться;

открывать зонтик для сушки, если он намок под дождем.

Суеверия могут быть опасны для здоровья / Фото: Depositphotos

Ученые опровергают мифы

Некоторые люди верят в предрассудки, поэтому в день "Пятница 13" стараются ничего не делать, что может нанести травму или любой другой вред. Однако учеными не доказано, что травмирование в пятницу 13 числа связано именно с этим сакральным днем. Более того, в 2011 году немецкие ученые исследовали, что нет причин боятся операции в пятницу 13-го , ведь частота и вероятные результаты процедуры не отличаются от других в любой день.

Другие исследователи в 2012 году заключили, что в отделениях неотложной помощи США не наблюдается рост числа пациентов в пятницу 13-го. Поэтому можно заключить, что этот день, скорее всего, связан с мифами и фильмами ужасов . Кроме того, пятница 13 бывает не так часто в год.

Когда пятница 13 в 2023 году

Пятница, 13 в 2023 году два раза: в январе и октябре. В прошлом году пятница 13 была только в мае. Если говорить о 2024 году, то в этот день будет встречаться четыре раза в год.

Пятница 13-е в последующих годах

2024 год: сентябрь, декабрь;

2025 год: июнь;

2026: февраль, март, ноябрь;

2027: август;

2028 год: октябрь;

2029: апрель, июль;

2030 год: сентябрь, декабрь;

2031 год: июнь;

2032 год: февраль, август;

2033 год: май;

2034: январь, октябрь;

2035 год: апрель, июль;

2036 год: июнь;

2037 год: февраль, март, ноябрь;

2038 год: август;

2039 год: май;

2040: январь, апрель, июль.

Однако не стоит в этот день вести себя как-то по-другому, ведь никто из нас действительно не сталкивается с большими проблемами . Поэтому планируйте свой день как обычно, а вечером можно посмотреть фильм, посвященный дню "Пятница 13".

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Какие фильмы посмотреть в пятницу 13-го

Существует много культовых фильмов разных времен, посвященных дню Пятница 13. Рассмотрим несколько из них, но отметим, что все они относятся к жанру "ужасы", "горор", "слэшер".

Фильм "Пятница 13"

Американская кинолента ужасов 1980 режиссера Шона Каннингема. Всего было снято двенадцать американских кинолент о человеке в маске, который убивал в пятницу 13 числа. Просмотрев хотя бы одну ленту, вы узнаете, кто был убийцей в пятницу 13-го числа.

Серия фильмов "Кошмар на улице Вязов"

Первая кинолента режиссера и сценариста Уэсома Крейвена вышла в 1984 году. Этот фильм также часто смотрят в день "Пятница 13".

"Техасская резня бензопилой"

Американский ужастик 1974 года. Фильм стал первым в культовой серии. В 2003 году вышел ремейк культового фильма 1974 года.

"Изгоняющий дьявола"

Американский фильм ужасов, поставленный режиссером Уильямом Фридкином по роману Уильяма Питера Блетти "Экзорцист" (1971).

"Крик"

Американский слэшер 1996 года режиссера Уэса Крейвена по сценарию Кевина Уильямсона. Фильм сочетает в себе черную комедию и слэшер с детективными элементами, сатирически высмеивая клише этого жанра, который стал популярным благодаря таким фильмам, как Хэллоуин (1978), Пятница 13 (1980) и Кошмар на улице Вязов. ” (1984).