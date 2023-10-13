П'ятниця 13: як виникла легенда про нещасливу дату

Розкриваємо та пояснюємо походження легенди про нещасливу “П'ятницю 13”, її місце в сучасному світі, а також які фільми люди полюбляють дивитись у п’ятницю 13-го числа.

Існує багато міфів щодо походження дати “П’ятниця 13”, яка у багатьох країнах світу вважається нещасливою та пов'язана з нещасними подіями. При цьому багато цих лякаючих п'ятниць людство пережило цілими й неушкодженими, але страшний день продовжує вселяти неспокій і страх.

Чому п'ятниця 13 нещасливий день - історія походження

Досі невідомо походження та еволюція забобонів щодо п’ятниці 13. Але письменник і колишній професор психології в Коннектикутському коледжі в Нью-Лондоні Стюарт Вайз вважає, що страх перед п'ятницею 13-го може бути пов'язаний з релігійними переконаннями, а саме з 13-м гостем Таємної вечері. Також розп'яття Ісуса відбулося в п'ятницю, яка була відома як день ката.

Деякі дослідники Біблії також вважають, що Єва спокусила Адама забороненим плодом у п'ятницю і що Авель був убитий своїм братом Каїном у п'ятницю 13-го числа.

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Науковий співробітник Ресурсного центру з математики та природничо-освітньої освіти Університету Делавера в Ньюарку Томас Фернслер сказав, що число 13 страждає через своє становище після 12. Так, нумерологи вважають 12 “повним” числом. Адже у році 12 місяців, 12 знаків зодіаку, 12 богів Олімпу, 12 подвигів Геракла, 12 колін Ізраїлю та 12 апостолів Ісуса.

Асоціація числа 13 з невдачею пов'язана з тим, що воно дещо виходить за межі завершеності. Число стає неспокійним чи звивистим. Нумерологія може також пояснити, чому італійці не бояться п'ятниці 13-го, а натомість бояться 17-го. Римську цифру XVII можна переставити в VIXI, що в перекладі з латині означає моє життя закінчено.

В інших країнах також є міфи щодо походження дня “П’ятниця 13”, але у всьому світі немає єдиної думки звідки взялась ця дата та забобони щодо неї. Спеціаліст по веденню Школи бізнесу Бута Чикагського університету Джейн Райзен виявила, що забобони може впливати навіть на невіруючих. Люди, які вважають себе забобонними і незабобонними, думають, що поганий результат більш ймовірний, якщо їм наврочили. Наприклад, вони заспокоюються, що заява про те, що вони точно не попадуть в автомобільну аварію, підвищує ймовірність того, що це станеться. Таке мислення може бути більш широко поширено в п'ятницю 13-го.

Що не можна робити у п'ятницю 13

Згідно з повір'ям, якщо п’ятниця випадає на 13 число, то цього дня "не можна":

розпочинати нові справи;

змінювати зачіску;

перед сном тривалий час дивитися в дзеркало;

лаятися;

не відкривати парасольку для сушіння після, якщо вона намокла під дощем.

Забобони можуть бути небезпечними для здоров'я / Фото: Depositphotos

Вчені спростовують міфи

Деякі люди вірять у забобони, тому в день “П’ятниця 13” намагаються нічого не робити, що може спричинити травмування або будь-яку іншу шкоду. Однак вченими не доведено, що травмування у п’ятницю 13-го числа пов’язане саме з цим сакральним днем. Більше того, в 2011 році німецькі вчені дослідили, що немає причин бояться операції в п'ятницю 13-го , адже частота і вірогідні результати процедури не відрізняються від інших в будь-який день.

Інші дослідники в 2012 році зробили висновки, що у відділеннях невідкладної допомоги США не спостерігається зростання числа пацієнтів в п’ятницю 13-го. Тому можна зробити висновок, що цей день, скоріш за все, пов’язаний з міфами та фільмами жахів. Крім того, п’ятниця 13 буває не так часто на рік.

Коли п'ятниця 13 у 2023-му році

П’ятниця 13 у 2023 році два рази: у січні і жовтні. В минулому році п’ятниця 13 була лише у травні. Якщо говорити про 2024 рік, то цей день буде зустрічатись чотири рази на рік.

П'ятниця 13-те у послідуючих роках

2024: вересень, грудень;

2025: червень;

2026: лютий, березень, листопад;

2027: серпень;

2028: жовтень;

2029: квітень, липень;

2030: вересень, грудень;

2031: червень;

2032: лютий, серпень;

2033: травень; 2034 року:

січень, жовтень;

2035: квітень, липень;

2036: червень;

2037: лютий, березень, листопад;

2038: серпень;

2039: травень;

2040: січень, квітень, липень.

Однак не варто у цей день вести себе якось по-іншому, адже ніхто з нас насправді не стикається з великими проблемами . Тому плануйте свій день як зазвичай, а ввечері можна переглянути фільм, присвячений дню “П’ятниця 13”.

Які фільми подивитись у п'ятницю 13-го

Існує багато культових фільмів різних часів, присвячених дню “П’ятниця 13”. Розглянемо декілька з них, але зазначимо, що вони всі відносяться до жанру “жахи”, “горор”, “слешер”.

Фільм “П'ятниця 13”

Американська кінострічка жахів 1980 року режисера Шона Каннінгема. Всього було знято дванадцять американських кінострічок про людину в масці, яка вбивала у п’ятницю 13-го числа. Переглянувши хоча б одну стрічку, ви дізнаєтесь хто був убивцею у п'ятницю 13-го числа.

Серія фільмів “Кошмар на вулиці В'язів”

Перша кінострічка режисера та сценариста Уесома Крейвена вийшла у 1984 році. Цей фільм також часто дивляться в день “П’ятниця 13”.

“Техаська різанина бензопилою”

Американський фільм жахів 1974 року. Фільм став першим у культовій серії. У 2003 році вийшов ремейк культового фільму 1974.

"Вигоняючий диявола"

Американський фільм жахів, поставлений режисером Вільямом Фрідкіном за романом Вільяма Пітера Блетті "Екзорцист" (1971).

“Крик”

Американський слешер 1996 року режисера Уеса Крейвена за сценарієм Кевіна Вільямсона. Фільм поєднує в собі чорну комедію і слешер з детективними елементами, сатирично висміюючи кліше цього жанру, що став популярним завдяки таким фільмам, як “Хелловін” (1978), “П'ятниця 13” (1980) та “Кошмар на вулиці В'язів” (1984).