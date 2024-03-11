Развитие Китаева используют в качестве инструмента в борьбе за власть в Киеве, - эксперт

Уже второй раз с начала года судьба Китаево становится предметом публичного обсуждения. Как по сигналу в медиа появляются публикации о спланированном «беспощадном уничтожении» памятника «Китаевское городище и курганный могильник». Хотя ранее суд принял сторону арендатора, ведь никаких доказательств расположения спорного участка на территории достопримечательности не существует. Казалось бы, законность доказана и причин для беспокойства судьбой важной исторической территории нет. Но почему нас снова пытаются убедить в обратном?

В своем сообщении глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук предположил, что является настоящей причиной такой странной «популярности» темы.

Эксперт отмечает неизменность основного аргумента для манипуляций – что девелоперский проект угрожает археологической памятке. Но единственный документ, определяющий границы того же памятника, говорит об обратном. Проект охранных зон, который Госслужба национального культурного наследия в 2008 году, четко обозначает границы исторически значимых территорий и находятся вне арендованной земли.

«Чего-то все атакующие арендатора и девелопера громко говорят о незаконности передачи в аренду земельного участка. Но тот же документ, который действительно снимает все вопросы, просто игнорируют, продолжая снова и снова транслировать ложные факты. Словно повторением хотят закрепить эти мысли у всех своих читателей», - пишет Борис Кушнирук.

Неожиданным разоблачением подлинных мотивов публичного травления арендатора и девелопера, который планирует реализовать проект возле Достопримечательности, эксперт называет публикацию депутатки Киевского городского совета Евгении Кулебы. Там с «ужасным уничтожением исторической памяти» напрямую связывают действующие власти города.

То есть судьба Китаева – просто аргумент в игре политиков. ИП подчеркивает, что использование ослабленного эмоционального состояния украинцев для продуцирования общественного резонанса через манипуляции низменно.

«Просто участок, никому не мешавший 17 лет, сейчас стал одним из инструментов для борьбы с действующими властями Киева. Или за власть в Киеве. Оппонентам очень важно убедить общественность, что Киевский совет принимает вредные решения, даже если они были приняты при господстве других руководителей. Не собираюсь комментировать политическую составляющую. Потому как избиратель и киевлянин хочу попросить колено – политические игры отдельно, развитие территорий города отдельно», - отмечает эксперт.

Кушнирук считает подковерные игры единственной причиной, почему Китаево сейчас постоянно погружается как инфопривод в медиа, ведь нарушений законодательства со стороны арендатора и девелопера нет. Участок арендован законно, плата за аренду исправно поступает с 2007 года, сама земля – вне исторического памятника. Девелопер даже вызвался пойти навстречу и готов создать на части арендованного участка культурно-туристического хаба. Для этого неоднократно призывало к диалогу Министерство культуры, научное сообщество и общественность.

«Если мы не хотим, чтобы там и дальше господствовали постсоветские чащи, то выбор очевиден. Как очевидно и то, что подобные медийные качели мы будем наблюдать и по другим участкам киевской земли, которые точно не способствуют привлечению инвестиций и развитию Киева», - заключает Борис Кушнирук .