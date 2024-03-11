Розвиток Китаєва використовують як інструмент в боротьбі за владу в Києві, - експерт

Вже вдруге з початку року доля Китаєво стає предметом публічного обговорення. Наче за сигналом в медіа з’являються публікації про сплановане «нещадне нищення» пам’ятки «Китаївське городище та курганний могильник». Хоча раніше суд став на бік орендаря, адже жодних доказів розташування спірної ділянки на території пам’ятки не існує. Здавалось би, законність доведена і причин для занепокоєння долею важливої історичної території немає. Але чому нас знову намагаються переконати в зворотному?

У своєму дописі голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук припустив, що є справжньою причиною такої дивної «популярності» теми.

Експерт відзначає незмінність основного аргументу для маніпуляцій – що, буцімто, девелоперський проєкт загрожує археологічній пам’ятці. Але єдиний документ, який визначає межі тієї самої пам’ятки, говорить про зворотнє. Проєкт охоронних зон, який Держслужба національної культурної спадщини в 2008 році, чітко окреслює кордони історично значимих територій і вони знаходяться поза орендованою землею.

«Чогось всі ті, хто атакують орендаря та девелопера, гучно говорять про незаконність передачі в оренду земельної ділянки. Але той самий документ, який і справді знімає всі питання, просто ігнорують, продовжуючи знову і знову транслювати неправдиві факти. Немов повторенням хочуть закріпити ці думки у всіх своїх читачів», - пише Борис Кушнірук.

Несподіваним викриттям справжніх мотивів публічної травлі орендаря й девелопера, який планує реалізувати проєкт біля пам’ятки, експерт називає публікацію депутатки Київської міської ради Євгенії Кулеби. Там з «жахливим знищенням історичної пам’яті» напряму пов’язують діючу владу міста.

Тобто доля Китаєва – це просто аргумент в грі політиків. ІП підкреслює, що використання ослабленого емоційного стану українців для продукування суспільного резонансу через маніпуляції є ницим.

«Просто ділянка, яка нікому не заважала 17 років, зараз стала одним із інструментів для боротьби з діючою владою Києва. Чи за владу в Києві. Опонентам дуже важливо переконати громадськість, що Київська рада ухвалює шкідливі рішення, навіть якщо ухвалені вони були за панування інших керівників. Не збираюсь коментувати політичну складову. Тому як виборець і киянин хочу уклінно попросити – політичні ігри окремо, розвиток територій міста окремо», - зазначає експерт.

Кушнірук вважає підкилимні ігри єдиною причиною, чому Китаєво зараз постійно зринає як інфопривід в медіа, адже порушень законодавства з боку орендаря та девелопера немає. Ділянка орендована законно, плата за оренду справно надходить з 2007 року, сама земля – поза історичною пам’яткою. Девелопер навіть зголосився піти назустріч і готовий створити на частині орендованої ділянки культурно-туристичного хабу. Для цього неодноразово закликав до діалогу Міністерство культури, наукову спільноту та громадськість.

«Якщо ми не хочемо, щоб там і далі панували пострадянські хащі, то вибір очевидний. Як очевидно й те, що подібні медійні гойдалки ми спостерігатимемо і щодо інших ділянок київської землі, які точно не сприяють залученню інвестицій і розвитку Києва», - підсумовує Борис Кушнірук.