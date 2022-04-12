Режиссер фильмов «Послезавтра» и «День независимости» снимет в Украине фильм о борьбе за свободу

Американский кинорежиссер Роланд Эммерих (2012, Послезавтра, День независимости) снимет в Украине фильм или сериал о борьбе украинцев за свободу своей страны и всего цивилизованного мира.

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Об этих намерениях Эммерих заявил во время съемок видеообращения в поддержку Украины в рамках всемирной инициативы #StandwithUkraine , поддержанной ОО «Фонд Течія».

« Украина должна быть восстановлена. И я пообещал снимать фильмы или телевизионные шоу. Потому что украинцы нуждаются в работе, процветании, чтобы преодолеть эту страшную трагедию », - сказал режиссер в обращении.

Эммерих хочет показать, как отвага и единство украинцев сломали планы российской военной машины, рассказать великую историю борьбы за свободу Украины из-за истории военных и гражданских.

«Режиссер в частности известен своими фильмами-катастрофами, но реальность перебила все худшие фантазии. Роланд Эмерих сказал мне, что его обязанность кинотворца показать миру, как Украина стала щитом всего цивилизованного мира. Так он хочет поблагодарить украинцев, поддержать нашу культуру и экономику», — говорит соучредитель холдинга TECHIIA Юрий Лазебников.

Подобные видео в поддержку Украины уже записали ИТ-предприниматель Андрей Комаровский, посол Бельгии в США Гунтер Слеуваген, владелец каршерингового бизнеса Иван Агапчев, инфлюэнсер Анна Шерман и другие известные предприниматели и лидеры мнений.