Culver Aviation перенес производственные мощности в Ивано-Франковск

Culver Aviation – компания холдинга TECHIIA, которая обеспечивает быстрый сбор и аналитику данных с поверхности земли с помощью БПЛА собственного производства, после вторжения российских войск в Украину перенесла производство и офис разработки в Ивано-Франковск. В новой локации компания продолжает работу над разработкой аппаратов и программного обеспечения для сервисов воздушного мониторинга.

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Об этом сообщила пресс-служба Culver Aviation.

Из Киева в новую локацию переехало более 20 специалистов, которые запустили новое производство в помещении площадью 1550 м2.

"Треть коллектива продолжает работу над разработкой аппаратов и программного обеспечения для сервисов воздушного мониторинга, остальные защищают страну от российской агрессии. 90% пилотов компании пошли в ряды ВСУ, теробороны и другие силовые структуры. Чтобы быть более эффективными и полезными нашему государству, мы приняли решение перенести офис и производство в Ивано-Франковск", — отметил СЕО Culver Aviation Александр Даниленко.

Для сотрудников, переехавших из Киева, компания арендовала жилье. А все, кто в этом нуждался, получили заработную плату за два месяца вперед. Часть сотрудников продолжает работу из Киева.

Вместе с тем Culver Aviation продолжает расширять команду в Ивано-Франковске, набирая на работу местных и переселенцев.

Кроме того, Culver Aviation передала ВСУ дроны и ноутбуки на сумму свыше 3,2 млн грн.

Напомним, основатели холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников с начала войны открыли новое направление работы ОО "Фундація Течія" — "Поддержка свободы Украины".

Фонд за месяц работы передал гуманитарной помощи защитникам страны и жертвам войны на $7,9 млн (231 млн грн). Те, кто нуждается в помощи, могут заполнить соответствующую заявку. А желающие финансово поддержать могут перевести средства по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.

Напомним, учредители TECHIIA Holding Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 200 млн грн собственных средств для помощи защитникам Украины. 7 марта они совместно с партнерами приобрели и передали в Украину: 2 разведывательных дрона с аксессуарами и широкий перечень бронированных средств защиты, тактической одежды, аптечек и других необходимых вещей общей стоимостью $3,27 млн.