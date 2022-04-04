Culver Aviation переніс виробничі потужності до Івано-Франківська

Culver Aviation — компанія холдингу TECHIIA, яка забезпечує швидкий збір та аналітику даних із поверхні землі за допомогою БПЛА власного виробництва, після вторгнення російських військ в Україну перенесла виробництво і офіс розробки до Івано-Франківська. На новій локації компанія продовжує роботу над розробкою апаратів і програмного забезпечення для сервісів повітряного моніторингу.

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Про це повідомила пресслужба Culver Aviation.

З Києва в нову локацію переїхало понад 20 фахівців, які запустили нове виробництво у приміщенні площею 1550 м2.

"Третина колективу продовжує роботу над розробкою апаратів і програмного забезпечення для сервісів повітряного моніторингу, решта захищають країну від російської агресії. 90% пілотів компанії пішли до лав ЗСУ, тероборони та інших силових структур. Щоб бути більш ефективними і корисними нашій державі, ми прийняли рішення перенести офіс і виробництво до Івано-Франківська", — зазначив СЕО Culver Aviation Олександр Даниленко.

Для співробітників, які переїхали з Києва, компанія орендувала житло. А всі, хто того потребував, отримали заробітну плату за два місяці наперед. Частина співробітників продовжує роботу з Києва.

Разом із тим Culver Aviation продовжує розширювати команду в Івано-Франківську, набираючи на роботу місцевих і переселенців.

Нагадаємо, засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков з початку війни відкрили новий напрям роботи ГО "Фундація Течія" — "Підтримка свободи України".

Фундація за місяць роботи передала гуманітарної допомоги захисникам країни і жертвам війни на $7,9 млн (231 млн грн). Ті, хто потребує допомоги, можуть заповнити відповідну заявку. А охочі фінансово підтримати можуть переказати кошти за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.

Нагадаємо, засновники TECHIIA Holding Олег Крот і Юрій Лазебніков виділили 200 млн грн власних коштів для допомоги захисникам України. 7 березня вони спільно з партнерами придбали та передали в Україну: 2 розвідувальні дрони з аксесуарами та широкий перелік броньованих засобів захисту, тактичного одягу, аптечок та інших необхідних речей загальною вартістю $3,27 млн.