"Фундація Течія" підготувала другий транш допомоги захисникам України вартістю $556 тисяч

Команда "Фундації Течія" готує до передачі наступну партію забезпечення для захисників України. В гарячі точки країни доставлять генератори, тактичний одяг та обладнання.

Про це повідомила прес-служба TECHIIA.

На чергову партію допомоги витратили $556,2 тисячі (16,27 млн грн). Відтак загальна сума, на яку було закуплено гуманітарної допомоги з початку війни, становить $3,83 млн (112 млн грн).Це як власні кошти співзасновників TECHIIA Holding та "Фундації Течія" Олега Крота і Юрія Лазебнікова, так і донати небайдужих людей і громадських організацій з усього світу. Станом на 10 березня придбані та очікують доставки в місця призначення:

70 дизельних генераторів вартістю $149,5 тисячі;

тактичне обмундирування та обладнання вартістю $406,7 тисячі.

До процесу придбання та доставки допомоги долучилися партнери та друзі "Фундації Течія": одні передають необхідні захисникам засоби, інші допомагають фінансово або сприяють логістиці.

"Фундація Течія" закликає робити внески всіх, хто підтримує свободу України. Охочі фінансово допомогти Україні можуть переказати кошти "Фундації Течія" за посиланням. Ліміт одного переказу — 149 999 грн (4500 EUR), обмежень кількості платежів немає.

Нагадаємо, засновники TECHIIA Holding Олег Крот і Юрій Лазебніков виділили 200 млн грн власних коштів для допомоги захисникам України. 7 березня вони спільно з партнерами придбали та передали в Україну: 2 розвідувальні дрони з аксесуарами та широкий перелік броньованих засобів захисту, тактичного одягу, аптечок та інших необхідних речей загальною вартістю $3,27 млн.