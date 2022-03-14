"Фундация Течія" подготовила второй транш помощи защитникам Украины стоимостью $556 тысяч

Команда "Фундации Течія" готовит к передаче следующую партию обеспечения для защитников Украины. В горячие точки страны будут доставлены генераторы, тактическая одежда и оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба TECHIIA.

На очередную партию помощи потратили $556,2 тыс. (16,27 млн ​​грн). Поэтому общая сумма, на которую была закуплена гуманитарная помощь с начала войны, составляет $3,83 млн (112 млн грн).

Это как собственные средства соучредителей TECHIIA Holding и "Фундации Течія" Олега Крота и Юрия Лазебникова, так и донаты небезразличных людей и общественных организаций со всего мира.

По состоянию на 10 марта приобретены и ожидают доставки в места назначения:

70 дизельных генераторов стоимостью $149,5 тыс.

тактическое обмундирование и оборудование стоимостью $406,7 тыс.

К процессу приобретения и доставки помощи присоединились партнеры и друзья "Фундации Течія": одни передают необходимые защитникам средства, другие – помогают финансово или способствуют логистике.

"Фундация Течія" призывает делать взносы всех, кто поддерживает свободу Украины.

Желающие финансово помочь Украине могут перевести средства "Фундации Течія" по ссылке. Лимит одного перевода – 149 999 грн (4500 EUR), ограничений количества платежей нет.

Напомним, учредители TECHIIA Holding Олег Крот и Юрий Лазебников выделили 200 млн. грн собственных средств для помощи защитникам Украины. 7 марта они совместно с партнерами приобрели и передали в Украину 2 разведывательных дрона с аксессуарами и широкий перечень бронированных средств защиты, тактической одежды, аптечек и других необходимых вещей общей стоимостью $3,27 млн.