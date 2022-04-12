Режисер фільмів «Післязавтра» та «День незалежності» зніме в Україні фільм про боротьбу за свободу

Американський кінорежисер Роланд Еммеріх («2012», «Післязавтра», «День незалежності») зніме в Україні фільм або серіал про боротьбу українців за свободу своєї країни та всього цивілізованого світу.

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Про ці наміри Еммеріх заявив під час зйомок відеозвернення в підтримку України у рамках всесвітньої ініціативи #StandwithUkraine, яку підтримала ГО «Фундація Течія».

« Україна має бути відновлена. І я пообіцяв знімати фільми або телевізійні шоу там. Тому що українці потребують роботи, процвітання, щоб подолати цю страшну трагедію », — сказав режисер у зверненні.

Еммеріх хоче показати, як відвага та єдність українців зламали плани російської військової машини, розповісти велику історію боротьби за свободу України через історії військових і цивільних.

«Режисер зокрема відомий своїми фільмами-катастрофами, але реальність перебила всі найгірші фантазії. Роланд Емеріх сказав мені, що його обов’язок кінотворця — показати світу, як Україна стала щитом усього цивілізованого світу. Так він хоче подякувати українцям, підтримати нашу культуру та економіку», — говорить співзасновник холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков.

Подібні відео в підтримку України вже записали ІТ-підприємець Андрій Комаровський, посол Бельгії в США Гунтер Слеуваген, власник каршерінгового бізнесу Іван Агапчев, інфлюенсерка Анна Шерман та інші відомі підприємці та лідери думок.