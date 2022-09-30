Система противодействия дронам от DOU, KOLO и Parimatch уже на передовой

Установка SKY CTRL обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 км, глушит и сбивает с курса вражеские дроны. Система противодействия дронам уже передана военным ВСУ, и уже приземляет враждебные БПЛА в зоне активных боевых действий.

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Идея приобретения новой для Украины антидрон системы принадлежит IT-сообществу DOU.ua, поддержали ее благотворительный фонд KOLO и Parimatch. Благодаря донату от Parimatch в 1 миллион гривен сбор удалось закрыть досрочно. Это позволило организаторам быстрее приступить к заказу и организации транспортировки высокотехнологичного оборудования в Украину. В частности, пройти полную сертификацию на экспорт устройства, подготовить оборудование к отгрузке и собрать разрешительную документацию.

С конца сентября установка SKY CTRL стала в защиту Украины на одном из самых горячих направлений фронта. Система почти полностью различает любые мелкие летающие объекты в своем радиусе и реагирует на них ночью. Также – глушит и сбивает с курса вражеские беспилотники весом 20-30 кг, например российские "Орланы". Вдобавок, устройство простое в эксплуатации и максимально автономное.

“Война продолжается, и мы не должны расслабляться. Наоборот, еще больше поддерживать наших защитников не только в экономическом направлении платя налоги, но и присоединяться к закупке высокотехнологичного оснащения, в котором крайне нуждаются наши защитники”, – резюмирует Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Напомним, KOLO и DOU.ua запустили сбор на мини ПВО 1 июня. За 8 дней украинскому IT-сообществу удалось собрать 7+ миллионов гривен. Сбор завершился досрочно – Parimatch внес финальный взнос в размере 1 миллиона гривен, став партнером инициативы.