Система протидії дронам від DOU, KOLO та Parimatch уже на передовій

Установка SKY CTRL виявляє будь-які літаючі об'єкти в радіусі 10 км, глушить і збиває з курсу ворожі дрони. Система протидії дронам вже передана військовим ЗСУ, і вже приземляє ворожі БПЛА у зоні активних бойових дій.

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Ідея придбання нової для України антидрон системи належить IT спільноті DOU.ua, підтримали її благодійний фонд KOLO та Parimatch. Завдяки донату Parimatch в 1 мільйон гривень збір вдалося закрити достроково. Це дозволило організатором швидше приступити до замовлення та організації транспортування високотехнологічного обладнання до України. Зокрема, пройти повну сертифікацію на експорт пристрою, підготувати обладнання до відвантаження і зібрати дозвільну документацію.

З кінця вересня установка SKY CTRL стала на захист України на одному з найгарячіших напрямів фронту. Система майже стовідсотково розрізняє будь-які дрібні літаючі об’єкти у своєму радіусі та реагує на них вночі. Також – глушить і збиває з курсу ворожі безпілотники вагою 20-30 кг, наприклад російські “Орлани”. На додаток, пристрій простий в експлуатації та максимально автономний.

“Війна триває, і ми не повинні розслаблятися. Навпаки, маємо ще дужче підтримувати наших захисників не тільки в економічному напрямку сплачуючи податки, а й приєднуватися до закупівлі високотехнологічного оснащення, що вкрай потребують захисники”, – резюмує Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, KOLO та DOU.ua запустили збір на “міні ППО” 1 червня. За 8 днів українській IT-спільноті вдалося зібрати 7+ мільйонів гривень. Збір завершився достроково – Parimatch зробив фінальний і одноразовий внесок у розмірі 1 мільйону гривень, ставши партнером ініціативи.