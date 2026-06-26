Украина планирует восстановить 10 ГВт энергогенерации к следующей зиме

Украина ставит целью до начала следующего отопительного сезона восстановить и построить более 10 ГВт мощностей энергогенерации. Эта стратегическая задача предусматривает не только восстановление поврежденных объектов, но и децентрализацию и усиление защиты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Вопросы энергетической безопасности обсуждались на диалоге высокого уровня на полях конференции URC2026 в Гданьске при участии министра энергетики Польши Милоша Мотыки и комиссара ЕС Валдиса Домбровскиса. По словам Шмыгаля, безопасность должна стать неотъемлемой частью энергетической системы, что сделает сектор более устойчивым к непредсказуемым внешним вызовам.

Отдельной темой дискуссии стало предложение использования замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры. Валдис Домбровскис подтвердил позицию Евросоюза, согласно которой активы РФ будут оставаться замороженными до момента полного возмещения ущерба, нанесенного Украине.

Стороны также уделили внимание вопросу усиления санкционного давления на Россию и отказу от российских энергоресурсов в Европе. Премьер-министр отметил важность решительных мер противодействия российскому "теневому флоту", позволяющему обходить ограничения. Отдельным вектором работы должен быть постепенный отказ европейских стран от российских ядерных технологий и топлива.

Этот вопрос критически важен, ведь Россия получает около 200 млрд долларов годового дохода благодаря контрактам в этой отрасли. Введение диверсификации поставок в ядерный сектор станет существенным сигналом для российского энергетического рынка, который будет постепенно терять свои позиции в Европе.

Отметим, что украинская компания ДТЭК и американская компания GE Vernova подписали меморандум о предоставлении новой парогазовой электростанции мощностью 650 МВт. Она предназначена для усиления одного из существующих украинских объектов поколения.