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Україна планує відновити 10 ГВт енергогенерації до наступної зими

Україна планує відновити 10 ГВт енергогенерації до наступної зими
Україна планує відновити 10 ГВт енергогенерації до наступної зими

Україна ставить за мету до початку наступного опалювального сезону відновити та збудувати понад 10 ГВт потужностей енергогенерації. Це стратегічне завдання передбачає не лише відновлення пошкоджених об'єктів, а й їхню децентралізацію та посилення захисту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Питання енергетичної безпеки обговорювалися під час діалогу високого рівня на полях конференції URC2026 у Ґданську за участі міністра енергетики Польщі Мілоша Мотики та комісара ЄС Валдіса Домбровскіса. За словами Шмигаля, безпека має стати невід'ємною частиною енергетичної системи, що зробить сектор стійкішим до непередбачуваних зовнішніх викликів.

Окремою темою дискусії стала пропозиція щодо використання заморожених російських активів для відновлення української інфраструктури. Валдіс Домбровскіс підтвердив позицію Євросоюзу, згідно з якою активи РФ залишатимуться замороженими до моменту повного відшкодування збитків, завданих Україні.

Сторони також приділили увагу питанню посилення санкційного тиску на Росію та відмови від російських енергоресурсів у Європі. Прем’єр-міністр наголосив на важливості рішучих заходів протидії російському "тіньовому флоту", який дозволяє обходити обмеження. Окремим вектором роботи має стати поступова відмова європейських країн від російських ядерних технологій та палива.

Це питання є критично важливим, адже Росія отримує близько 200 млрд доларів річного доходу завдяки контрактам у цій галузі. Запровадження диверсифікації постачання в ядерному секторі стане суттєвим сигналом для російського енергетичного ринку, який поступово втрачатиме свої позиції в Європі.

Зауважимо, українська компанія ДТЕК та американська компанія GE Vernova підписали меморандум про надання нової парогазової електростанції потужністю 650 МВт. Вона призначена для посилення одного з наявних українських об'єктів генерації.

Автор:
Тетяна Гойденко