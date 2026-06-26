Один з українських об’єктів генерації посилять новою електростанцією на 650 МВт

Українська компанія ДТЕК та американська компанія GE Vernova підписали меморандум про надання нової парогазової електростанції потужністю 650 МВт. Вона призначена для посилення одного з наявних українських об'єктів генерації.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву за підсумками Конференції з відновлення України у Гданську.

Документ підписали у присутності міністра енергетики Дениса Шмигаля та представників уряду США.

За словами урядовця, в умовах постійних ударів по українських енергетичних об'єктах такі закордонні інвестиції мають критичне значення для відбудови спроможностей країни виробляти електрику.

Нова парогазова станція допоможе закрити дефіцит потужності, а також збільшить гнучкість усієї енергосистеми, що дозволить швидше реагувати на аварійні ситуації та пікові навантаження. Шмигаль подякував американським партнерам за фінансову та технологічну довіру, а також назвав відновлення інфраструктури головним пріоритетом держави.

Що передбачає підписаний меморандум

Спільний проєкт України та США спрямований на вирішення кількох головних завдань:

Створення парогазової електростанції: запуск нового об'єкта загальною потужністю 650 МВт.

Посилення наявної генерації: нове обладнання нададуть одному з уже чинних українських об'єктів для збільшення його потужності.

Підвищення стійкості мережі: інтеграція станції дозволить покращити гнучкість та стабільність усієї української енергосистеми.

Нагадаємо, Україна підписала енергетичні угоди на понад 1 млрд євро у Гданську. На полях міжнародної конференції URC 2026 українська делегація уклала загалом 28 партнерських документів. Усі залучені кошти планують витратити на підготовку міст до опалювального сезону, будівництво об'єктів розподіленої генерації та посилення стійкості системи.