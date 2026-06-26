Один из украинских объектов генерации усилят новой электростанцией на 650 МВт

Украинская компания ДТЭК и американская компания GE Vernova подписали меморандум о предоставлении новой парогазовой электростанции мощностью 650 МВт. Она предназначена для усиления одного из существующих украинских объектов поколения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление по итогам Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Документ был подписан в присутствии министра энергетики Дениса Шмыгаля и представителей правительства США.

По словам чиновника, в условиях постоянных ударов по украинским энергетическим объектам такие зарубежные инвестиции имеют критическое значение для восстановления способностей страны производить электричество.

Новая парогазовая станция поможет закрыть дефицит мощности, а также увеличит гибкость всей энергосистемы, что позволит реагировать быстрее на аварийные ситуации и пиковые нагрузки. Шмигаль поблагодарил американских партнеров за финансовое и технологическое доверие, а также назвал восстановление инфраструктуры главным приоритетом государства.

Что предполагает подписанный меморандум

Совместный проект Украины и США направлен на решение нескольких главных задач:

Создание парогазовой электростанции: пуск нового объекта общей мощностью 650 МВт.

Усиление существующей генерации: новое оборудование предоставит один из уже действующих украинских объектов для увеличения его мощности.

Повышение устойчивости сети: интеграция станции позволит улучшить гибкость и стабильность всей украинской энергосистемы.

Напомним, Украина подписала энергетические соглашения более чем на 1 млрд евро в Гданьске. На полях международной конференции URC 2026 украинская делегация заключила в общей сложности 28 партнерских документов. Все привлеченные средства планируют потратить на подготовку городов к отопительному сезону, строительство объектов распределенной генерации и усиление устойчивости системы.