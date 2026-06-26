Райффайзен Банк и ЕБРР подписали третий транш на €50 млн для финансирования бизнеса в Украине

Райффайзен Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о предоставлении третьего транша в рамках действующей программы гарантии распределения рисков, общий объем которой составляет €200 млн. Новое финансирование в размере €50 млн будет направлено на расширение кредитных линий для украинских компаний в условиях военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписание документа состоялось на международной конференции Ukraine Recovery Conference (URC 2026) в Гданьске.

Детали сделки

Инструмент гарантирования предполагает, что ЕБРР возьмет на себя до 50% кредитного риска Райффайзен Банка по новым займам. Проект дополнительно поддерживается финансовым покрытием первого убытка в рамках программы Ukraine Investment Framework.

Средства будут доступны предприятиям из таких секторов экономики: сельское хозяйство, промышленное производство, фармацевтическая отрасль, транспорт и логистика.

Заемщики, реализующие инвестиционные проекты, получат доступ к технической поддержке и грантам в формате кэшбека. Эти стимулы финансируются Европейским Союзом по инициативе EU4Business. Программой предусмотрены повышенные льготы для предприятий, пострадавших от боевых действий, а также для бизнесов, учредивших ветераны войны или вовлеченных в профессиональную реинтеграцию бывших военнослужащих.

В рамках согласованного транша будет действовать механизм Enterprise Security Enhancement (ESE) с объемом донорского финансирования для Райффайзен Банка в размере 1,2 млн. евро. Этот инструмент позволяет частично списывать долг по инвестиционным кредитам для заемщиков, чьи производственные или коммерческие активы были повреждены в результате войны.

Механизм не применяется для кредитов, направленных на финансирование оборотного капитала. Компонент ESE финансируется за счет внешних доноров, в частности, Европейской комиссии в рамках плана Ukraine Investment Framework.

Напомним, в ноябре 2025 года наблюдательный совет Райффайзен Банка избрал Наталью Гурину новым председателем правления по результатам конкурса.