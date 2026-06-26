Украинские компании получат до 200 тысяч евро на подготовку работников

В Украине запускается проект софинансирования для бизнеса, в рамках которого компании смогут привлечь от 50 000 до 200 000 евро на обучение и переквалификацию специалистов в партнерстве с учебными заведениями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Совместную декларацию о запуске конкурса Skill Partnerships подписали министр экономики Алексей Соболев и госсекретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

По условиям конкурса, частные компании должны представлять совместные проекты с сертифицированными учебными заведениями. При этом бизнес должен самостоятельно профинансировать не менее 50% стоимости обучения, а остальное прибавит международная платформа Skills Alliance. Главная цель инициативы – помочь предприятиям готовить кадров под конкретные и реальные потребности производства.

Направления обучения и сроки подачи заявок

Деньги будут выделять на развитие профессиональных навыков в отраслях, которые являются ключевыми для восстановления страны:

Приоритетные сектора: строительство, энергетика, логистика, промышленное производство и агросектор.

На что пойдут средства: обновление учебных программ, внедрение дуального образования (сочетание теории и практики на производстве), подготовка преподавателей и наставников, а также сертификация навыков.

Прием заявок от бизнеса продлится до 31 августа 2026 года на официальном сайте Skills Alliance. Победителей конкурса и отобранных учебных провайдеров объявят осенью 2026 во время специального публичного мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось о других договоренностях в рамках конференции в Гданьске, в частности Агентство восстановления и ЕИБ подписали соглашения на 146 млн евро. Эти стратегические инфраструктурные средства пойдут на развитие украинской транспортной сети и ее более быструю интеграцию в европейскую систему.