Українські компанії отримають до 200 тисяч євро на підготовку працівників

В Україні запускають проєкт співфінансування для бізнесу, у межах якого компанії зможуть залучити від 50 000 до 200 000 євро на навчання та перекваліфікацію фахівців у партнерстві з навчальними закладами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Спільну декларацію про запуск конкурсу "Skill Partnerships" підписали міністр економіки Олексій Соболев та держсекретар Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Нільс Аннен під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

За умовами конкурсу, приватні компанії мають подавати спільні проєкти із сертифікованими навчальними закладами. При цьому бізнес має самостійно профінансувати не менше 50% вартості навчання, а решту додасть міжнародна платформа Skills Alliance. Головна мета ініціативи — допомогти підприємствам готувати кадрів під конкретні та реальні потреби виробництва.

Напрями навчання та терміни подачі заявок

Гроші виділятимуть на розвиток професійних навичок у галузях, які є ключовими для відбудови країни:

Пріоритетні сектори: будівництво, енергетика, логістика, промислове виробництво та агросектор.

На що підуть кошти: оновлення навчальних програм, впровадження дуальної освіти (поєднання теорії та практики на виробництві), підготовка викладачів і наставників, а також сертифікація навичок.

Прийом заявок від бізнесу триватиме до 31 серпня 2026 року на офіційному сайті Skills Alliance. Переможців конкурсу та відібраних навчальних провайдерів оголосять восени 2026 року під час спеціального публічного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інші домовленості в межах конференції в Гданську, зокрема, Агентство відновлення та ЄІБ підписали угоди на 146 млн євро. Ці стратегічні інфраструктурні кошти підуть на розвиток української транспортної мережі та її швидшу інтеграцію до європейської системи.