В Райффайзен Банке меняется руководство: новой главой станет Наталья Гурина

Наблюдательный совет Райффайзен Банка избрал Наталью Гурину новым главой правления по результатам конкурса. Назначение еще должно быть согласовано государственными регуляторами.

Как пишет Delo.ua, об этом об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Изменения в руководстве Райффайзен Банка

Ожидается, что Наталья Гурина приступит к исполнению обязанностей председателя правления Райффайзен Банка с 1 января 2026 года после получения согласований от регуляторных органов.

Она занимает должность заместителя председателя правления и с января 2012 года отвечает за риск-менеджмент и работу с проблемными активами. Фактически вся ее профессиональная карьера связана с банком: Гурина присоединилась к команде тогдашнего Аваль в 1994 году и прошла путь от специалиста до руководящего звена.

В разные годы она возглавляла направления биржевых операций, валютного контроля, казначейства, кредитования, мониторинга кредитного портфеля и работы с проблемными активами. До вхождения в правление в июле 2007 года она занимала должность заместителя главного риск-менеджера и возглавляла департамент корпоративных рисков.

Избрание нового Сео Райффайзен Банка стало плановым шагом после решения Александра Писарука не продлевать контракт на новый период.

О банке

Райффайзен Банк – банк в Украине с иностранным капиталом, работающий на рынке более 30 лет. Банк предлагает широкий спектр универсальных финансовых услуг для розничных клиентов, предпринимателей и корпоративного сектора.

Учреждение имеет сеть около 300 отделений по стране и предлагает обслуживание через мобильные приложения MyRaif и Raiffeisen Business Online и другие дистанционные каналы.

Автор:
Ольга Опенько