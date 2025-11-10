У Райффайзен Банку змінюється керівництво: новою головою стане Наталія Гуріна

Наглядова рада Райффайзен Банку обрала Наталію Гуріну новою головою правління за результатами конкурсу. Призначення ще має бути погоджено державними регуляторами.

Як пише Delo.ua, про це про це інформує пресслужба фінустанови.

Зміни у керівництві Райффайзен Банку

Очікується, що Наталія Гуріна розпочне виконання обов’язків голови правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року після отримання погоджень від регуляторних органів.

Наразі вона обіймає посаду заступниці голови правління та з січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами. Фактично вся її професійна кар’єра пов’язана з банком: Гуріна приєдналася до команди тодішнього Аваль у 1994 році та пройшла шлях від фахівчині до керівної ланки.

У різні роки вона очолювала напрями біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитування, моніторингу кредитного портфелю та роботи з проблемними активами. До входження до правління в липні 2007 року вона обіймала посаду заступниці головного ризик-менеджера та очолювала департамент корпоративних ризиків.

Обрання нового сео Райффайзен Банку стало плановим кроком після рішення Олександра Писарука не продовжувати контракт на новий період.

Про банк

Райффайзен Банк - банк в Україні з іноземним капіталом, що працює на ринку понад 30 років. Банк надає широкий спектр універсальних фінансових послуг для роздрібних клієнтів, підприємців та корпоративного сектору.

Установа має мережу близько 300 відділень по країні та пропонує обслуговування також через мобільні застосунки MyRaif і Raiffeisen Business Online та інші дистанційні канали.