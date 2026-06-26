Райффайзен Банк та ЄБРР підписали третій транш на €50 млн для фінансування бізнесу в Україні

Райффайзен Банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання третього траншу в межах чинної програми гарантії розподілу ризиків, загальний обсяг якої становить €200 млн. Нове фінансування у розмірі €50 млн спрямують на розширення кредитних ліній для українських компаній в умовах воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Підписання документа відбулося під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference (URC 2026) в Гданську.

Деталі угоди

Інструмент гарантування передбачає, що ЄБРР візьме на себе до 50% кредитного ризику Райффайзен Банку за новими позиками. Проєкт додатково підтримується фінансовим покриттям перших збитків у межах програми Ukraine Investment Framework.

Кошти будуть доступні для підприємств із таких секторів економіки: сільське господарство, промислове виробництво, фармацевтична галузь, транспорт та логістика.

Позичальники, які реалізують інвестиційні проєкти, отримають доступ до технічної підтримки та грантів у форматі кешбеку. Ці стимули фінансуються Європейським Союзом через ініціативу EU4Business. Програмою передбачені підвищені пільги для підприємств, що постраждали від бойових дій, а також для бізнесів, які заснували ветерани війни або які залучені до професійної реінтеграції колишніх військовослужбовців.

У межах погодженого траншу діятиме механізм Enterprise Security Enhancement (ESE) з обсягом донорського фінансування для Райффайзен Банку в розмірі €1,2 млн. Цей інструмент дозволяє частково списувати борг за інвестиційними кредитами для позичальників, чиї виробничі чи комерційні активи були пошкоджені внаслідок війни.

Механізм не застосовується для кредитів, спрямованих на фінансування оборотного капіталу. Компонент ESE фінансується за рахунок зовнішніх донорів, зокрема Європейської комісії в межах плану Ukraine Investment Framework.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року наглядова рада Райффайзен Банку обрала Наталію Гуріну новою головою правління за результатами конкурсу.