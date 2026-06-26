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Директора водоканала подозревают в убытках на 85 млн грн из-за незаконной скважины
На Днепропетровщине правоохранители разоблачили коммунальное предприятие, годами нелегально добывающее подземные воды. Директора КП подозревают в работе без разрешений и неуплаты экологических платежей в бюджет.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Детали правонарушения
По данным следствия, в период с 2019 по 2025 год коммунальное предприятие использовало артезианские скважины для централизованного водоснабжения 11 населенных пунктов. При этом у финучреждения отсутствовали:
- специальное разрешение на пользование недрами;
- разрешение на специальное водопользование.
Предприятие регулярно получало оплату от конечных потребителей за предоставленные услуги, однако предусмотренные законодательством сборы за использование природных ресурсов в государственный бюджет не перечисляли.
За это время из недр было незаконно извлечено более 400 тыс. куб. м подземных вод.
Судебная инженерно-экологическая экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в более чем 85 млн грн .
Директору КП уведомлено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения).
В генпрокуратуре добавили, что проведение процессуальных действий никоим образом не повлияет на поставку воды в населенные пункты. Предприятие уже приступило к приведению деятельности в соответствие с законом и получило часть необходимых документов.
Напомним, офис Генпрокурора сообщил о подозрении директору столичного КП и его сообщнику за попытку масштабного мошенничества. За $1,65 млн фигуранты обещали застройщику победу в инвестиционном конкурсе и "зеленый свет" от КГГА.