Директора водоканала подозревают в убытках на 85 млн грн из-за незаконной скважины

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили коммунальное предприятие, годами нелегально добывающее подземные воды. Директора КП подозревают в работе без разрешений и неуплаты экологических платежей в бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали правонарушения

По данным следствия, в период с 2019 по 2025 год коммунальное предприятие использовало артезианские скважины для централизованного водоснабжения 11 населенных пунктов. При этом у финучреждения отсутствовали:

специальное разрешение на пользование недрами;

разрешение на специальное водопользование.

Предприятие регулярно получало оплату от конечных потребителей за предоставленные услуги, однако предусмотренные законодательством сборы за использование природных ресурсов в государственный бюджет не перечисляли.

За это время из недр было незаконно извлечено более 400 тыс. куб. м подземных вод.

Судебная инженерно-экологическая экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в более чем 85 млн грн .

Директору КП уведомлено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 240 УК Украины (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения).

В генпрокуратуре добавили, что проведение процессуальных действий никоим образом не повлияет на поставку воды в населенные пункты. Предприятие уже приступило к приведению деятельности в соответствие с законом и получило часть необходимых документов.

Напомним, офис Генпрокурора сообщил о подозрении директору столичного КП и его сообщнику за попытку масштабного мошенничества. За $1,65 млн фигуранты обещали застройщику победу в инвестиционном конкурсе и "зеленый свет" от КГГА.