Директора водоканалу підозрюють у збитках на 85 млн грн через незаконну свердловину

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили комунальне підприємство, яке роками нелегально видобувало підземні води. Директора КП підозрюють у роботі без дозволів та несплаті екологічних платежів до бюджету.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Деталі правопорушення

За даними слідства, у період з 2019 до 2025 року комунальне підприємство використовувало артезіанські свердловини для централізованого водопостачання 11 населених пунктів. При цьому у фінустанови були відсутні:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

дозвіл на спеціальне водокористування.

Підприємство регулярно отримувало оплату від кінцевих споживачів за надані послуги, проте передбачені законодавством збори за використання природних ресурсів до державного бюджету не перераховувало.

За цей час із надр було незаконно видобуто понад 400 тис. куб. м підземних вод.

Судова інженерно-екологічна експертиза оцінила збитки, завдані державі, у поонад 85 млн грн.

Директору КП повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

У генпрокуратурі додали, що проведення процесуальних дій жодним чином не вплине на постачання води до населених пунктів. Підприємство вже розпочало приведення діяльності у відповідність до закону та отримало частину необхідних документів.

Нагадаємо, офіс Генпрокурора повідомив про підозру директору столичного КП та його спільнику за спробу масштабного шахрайства. За $1,65 млн фігуранти обіцяли забудовнику перемогу в інвестиційному конкурсі та “зелене світло” від КМДА.